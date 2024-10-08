Россиянка Мирра Андреева сыграет против китаянки Сю Ван Ван в первом круге турнира WTA Ухань. Матч пройдёт 8 октября, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Сю Ван, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Андреева

Четвертьфинал «тысячника» в Пекине — максимальный результат Мирры Андреевой. На пекинском старте российская теннисистка в трёх сетах уступила китаянке Чжэн Циньвэнь (5:7, 0:6, 4:6).

Стоит отметить, что Мирра вела в третьем отрезке игры (4:2), но в итоге проиграла потом четыре гейма подряд. А ещё на турнире в Пекине Андреева сломила сопротивление со стороны Магды Линетт из Польши (6:1, 6:3).

Один из лучших турниров сезона Мирра Андреева провела на Открытом чемпионате Франции. 17-летняя россиянка на «мейджоре» в Париже одержала 5 побед и оказалась в полуфинале. На стадии 1/2 Мирра Андреева дала бой итальянке Ясмин Паолини, но выиграть у соперницы так и не смогла (3:6, 1:6).

Была ещё участие в четвертьфиналах турниров в Цинциннати и Мадриде, на этих соревнованиях Андреева уступила первой и второй ракеткам мира — Иге Свентек (6:4, 3:6, 5:7) и Арине Соболенко соответственно (1:6, 4:6).

Прогнозы на теннис

За плечами Мирра есть и один титул теннисного сезона 2024. На грунтовых кортах в Яссах Андреева досрочно выиграла поединок у армянки Элин Аванесян (5:7, 7:5, 4:0). Мирра Андреева поднялась в топ-20 рейтинга WTA и теперь занимает 19 место.

Сю Ван

Китайскую теннисистку преследует проигрышная серия игр: в последних пяти матчах Сю Ван одержал всего одну победу.

Сю Ван проиграла на ранних стадиях турнира в Пекине и Хуахине: на китайских кортах соперница Мирры Андреевой по первому кругу уступила швейцарке Виктории Голубич (6:7, 6:0, 3:6) и Лауре Зигемунд (6:7, 6:4, 6:7).

Лучший турнир в теннисном сезоне-2024 Сю Ван провела в американском Остине в марте. Сю Ван обыграла всех соперниц и вышла в финал турнира, в котором уступила ещё одно преставительнице китайского тенниса Юэ Юань (4:6, 6:7).

На данный момент Сю Ван занимает 99 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.21, победу Юань букмекеры предлагают за 3.68.

Прогноз: Соперницы уже встречались между собой в прошлом сезоне. На Уимблдоне тогда победу одержала Андреева (6:4, 3:6, 7:5). Мы верим в то, что Мирра выйдет во второй круг, а там встретится с Эрикой Андреевой.

Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-5) с коэффициентом 1.97.