ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сибирь»«Сибирь» — в тройке Востока, первая тренерская отставка, серия «Ак Барса», травма Кузнецова Янник СиннерНовый поворот в деле Синнера. WADA требует дисквалифицировать итальянца Ренато МойканоМойкано удосрочил Сен-Дени, Имавов одолел Аллена. Обзор карда UFC Paris
    Все новости спорта

    Медведев проиграет Алькарасу с разгромным счетом?

    Медведев — Алькарас. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Пекине 1 октября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Даниил Медведев Прогнозы на Карлос Алькарас
    Прогноз и ставки на Медведев — Алькарас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 1 октября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Медведев — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Медведев

    Даниил шестрой раз в сезоне дошел до полуфинала. При этом в предыдущих случаях он лишь дважды пробился в финал.

    На текущем турнире российский теннисист до сих пор не проиграл ни сета, но, пожалуй, можно сказать, что у него была не самая сложная сетка.

    В первом матче Медведев обыграл Гаэля Монфиса, а потом еще одного представителя Франции — Адриана Маннарино.

    В четвертьфинале Медведев одержал уверенную победу над итальянцем Флавио Коболли — 6:2, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Во всех случаях Даниил добился результата, прежде всего, благодаря эффективной игре на приеме.

    Алькарас

    Карлос тоже второй год подряд дошел в Пекине до полуфинала. В 2023-м он не смог пройти эту стадию, уступив Яннику Синнеру.

    Как и Медведев, Алькарас на пути к полуфиналу тоже не отдал ни одного сета.

  • Новый поворот в деле Синнера. WADA требует дисквалифицировать итальянца
  • В ближайшее время Яннику Синнеру будет тяжело сконцентрироваться на теннисе
  • Сегодня

    • В первом круге испанский теннисист одержал победу над французом Джованни Мпетши-Перрикаром, а во втором разгромил нидерландца Таллона Грикспора.

    В четвертьфинале Алькарас выиграл у Карена Хачанова со счетом 7:5, 6:2. Россиянин отлично сопротивлялся в первом сете, но второй прошел почти без борьбы.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    С учетом Кубка Дэвиса и Кубка Лейвера победная серия Алькараса составляет уже семь матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 3.38, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.32.

    Прогноз: с тех пор, как Алькарас прочно закрепился в элите, у него был лишь один плохой матч против Медведева — в полуфинале US Open-2023. В остальных случаях испанец легко обыгрывал первую ракетку России.

    Ранее в этом сезоне Медведев уступил Алькарасу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс и в полуфинале Уимблдона.

    Наше мнение — Даниил снова проиграет Карлитосу. Россиянин никогда не скрывал, что ему тяжело что-либо противопоставить агрессивному стилю испанца.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса в двух сетах за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Персеполис — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ротор — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Гетеборг — ГАИС
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Райян
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Расинг Сантандер — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Парма — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вильярреал — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.88
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Борнмут — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч АВС — Фаренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Фис — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Юнчаокете
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Джохор Дарул Такзим — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Медведев — Алькарас: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.10.2024. Прогнозы на теннис. Медведев проиграет Алькарасу с разгромным счетом?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры