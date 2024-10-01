Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 1 октября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Медведев — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Медведев

Даниил шестрой раз в сезоне дошел до полуфинала. При этом в предыдущих случаях он лишь дважды пробился в финал.

На текущем турнире российский теннисист до сих пор не проиграл ни сета, но, пожалуй, можно сказать, что у него была не самая сложная сетка.

В первом матче Медведев обыграл Гаэля Монфиса, а потом еще одного представителя Франции — Адриана Маннарино.

В четвертьфинале Медведев одержал уверенную победу над итальянцем Флавио Коболли — 6:2, 6:4.

Прогнозы на теннис

Во всех случаях Даниил добился результата, прежде всего, благодаря эффективной игре на приеме.

Алькарас

Карлос тоже второй год подряд дошел в Пекине до полуфинала. В 2023-м он не смог пройти эту стадию, уступив Яннику Синнеру.

Как и Медведев, Алькарас на пути к полуфиналу тоже не отдал ни одного сета.

В первом круге испанский теннисист одержал победу над французом Джованни Мпетши-Перрикаром, а во втором разгромил нидерландца Таллона Грикспора.

В четвертьфинале Алькарас выиграл у Карена Хачанова со счетом 7:5, 6:2. Россиянин отлично сопротивлялся в первом сете, но второй прошел почти без борьбы.

С учетом Кубка Дэвиса и Кубка Лейвера победная серия Алькараса составляет уже семь матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 3.38, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: с тех пор, как Алькарас прочно закрепился в элите, у него был лишь один плохой матч против Медведева — в полуфинале US Open-2023. В остальных случаях испанец легко обыгрывал первую ракетку России.

Ранее в этом сезоне Медведев уступил Алькарасу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс и в полуфинале Уимблдона.

Наше мнение — Даниил снова проиграет Карлитосу. Россиянин никогда не скрывал, что ему тяжело что-либо противопоставить агрессивному стилю испанца.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса в двух сетах за 1.92.