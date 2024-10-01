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    Карацев возьмет реванш у Беллуччи?

    Беллуччи — Карацев. Ставка (к. 2.19) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 1 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Беллуччи — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против итальянца Маттиа Беллуччи в финале квалификации «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 1 октября, начало — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч Беллуччи — Карацев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Беллуччи

    Маттиа в первом матче отбора в основную сетку одержал победу над японцем Ютой Симидзу — 7:5, 7:6.

    На прошлой неделе итальянский теннисист прошел квалификацию в Токио — выиграл у француза Александра Мюллера и австралийца Ринки Хиджикаты. Правда, сразу после этого проиграл британцу Джеку Дрейперу (4:6, 2:6).

    Перед этим Беллуччи прошел один раунд в Ханчжоу. Это самый интересный момент в контексте предстоящего матча, поскольку на этом турнире Маттиа начал с разгромной победы над Карацевым — 6:4, 6:0.

    Также стоит отметить, что после Уимблдона 23-летний Беллуччи прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке на турнирах в Атланте и Вашингтоне и на Открытом чемпионате США.

    Прогнозы на теннис

    Еще одним успехом Беллуччи стал выход в финал «челленджера» в американском Кэри.

    Карацев

    Аслан в первом раунде квалификации одержал волевую победу над Азизом Дугазом -6:7, 6:4, 6:4.

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    • После сложного первого сета россиянин почти идеально провел следующие две партии, наконец-то сумев показать эффективную игру и на подаче, и на приеме.

    Но в целом у Карацева пока всё плохо. На прошлой неделе он попытался заработать 100 очков в Нонтхабури (Таиланд), но в итоге проиграл уже во втором круге австралийцу Джеймсу Маккейбу.

    В текущем сезоне у Карацева просто удручающая статистика — всего лишь семь побед и 14 поражений.

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    Карацев занимает 139-е место в текущей версии рейтинга ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Беллуччи в этом матче можно поставить за 1.44, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.62.

    Прогноз: увы, всё очевидно — Аслан снова проиграет. К сожалению, в последнее время у него вообще ничего не получается против серьезных соперников, а итальянца точно нельзя назвать слабым.

    Рекомендуемая ставка: победа Беллуччи в двух сетах за 2.19.

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    Беллуччи — Карацев: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 01.10.2024. Прогнозы на теннис. Карацев возьмет реванш у Беллуччи?
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