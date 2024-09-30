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    Эмберу и Махачу понадобится дополнительный сет?

    Махач — Эмбер. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Токио 30 сентября 2024 года

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    Юго Эмбер
    Француз Юго Эмбер сыграет против чеха Томаша Махача в полуфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Махач — Эмбер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Махач

    Томаш на турнире в столице Японии начал с победы над чемпионом «Мастерса» в Монреале Алексеем Попыриным — 6:3, 6:7, 7:5.

    Во втором круге чешский теннисист одержал волевую победу над американцем Томми Полом — 2:6, 6:3, 7:6. В решающем сете соперник вел с брейком, но в итоге не воспользовался преимуществом.

    В четвертьфинале Махач выиграл у 20-летнего американца Алекса Микельсена — 7:6, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом сезоне Махач выигрывал на харде больше трех матче только на мартовском «Мастерсе» в Майами (уступил в четвертьфинале Яннику Синнеру).

    Эмбер

    Юго всего лишь второй раз за пять с половиной месяцев выиграл больше двух матчей подряд.

    На старте турнира французский теннисист разгромил японца Синтаро Мотидзуки — 6:1, 6:2.

    Во втором круге Эмбер на удивление спокойно разобрался с американцем Брэндоном Накашимой — 6:3, 6:2.

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    В четвертьфинале Эмбер встречался с Джеком Дрейпером, который не смог завершить матч из-за повреждения. Первый сет Юго забрал со счетом 7:5, а во втором при 2:1 в его пользу британец отказался от продолжения борьбы.

    В этом году Эмбер выиграл 16 из 23 матчей на харде (на открытых кортах).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 2.68, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: здесь точно нет смысла даже пытаться спрогнозировать исход. При этом вполне логично предположить, что француз и чех не разочаруют зрителей. Матч, скорее всего, получится затяжным.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.

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    Махач — Эмбер: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 30.09.2024. Прогнозы на теннис. Эмберу и Махачу понадобится дополнительный сет?
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