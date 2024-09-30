Махач
Томаш на турнире в столице Японии начал с победы над чемпионом «Мастерса» в Монреале Алексеем Попыриным — 6:3, 6:7, 7:5.
Во втором круге чешский теннисист одержал волевую победу над американцем Томми Полом — 2:6, 6:3, 7:6. В решающем сете соперник вел с брейком, но в итоге не воспользовался преимуществом.
В четвертьфинале Махач выиграл у 20-летнего американца Алекса Микельсена — 7:6, 6:3.
Ранее в этом сезоне Махач выигрывал на харде больше трех матче только на мартовском «Мастерсе» в Майами (уступил в четвертьфинале Яннику Синнеру).
Эмбер
Юго всего лишь второй раз за пять с половиной месяцев выиграл больше двух матчей подряд.
На старте турнира французский теннисист разгромил японца Синтаро Мотидзуки — 6:1, 6:2.
Во втором круге Эмбер на удивление спокойно разобрался с американцем Брэндоном Накашимой — 6:3, 6:2.
В четвертьфинале Эмбер встречался с Джеком Дрейпером, который не смог завершить матч из-за повреждения. Первый сет Юго забрал со счетом 7:5, а во втором при 2:1 в его пользу британец отказался от продолжения борьбы.
В этом году Эмбер выиграл 16 из 23 матчей на харде (на открытых кортах).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 2.68, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.47.
Прогноз: здесь точно нет смысла даже пытаться спрогнозировать исход. При этом вполне логично предположить, что француз и чех не разочаруют зрителей. Матч, скорее всего, получится затяжным.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.