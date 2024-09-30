Француз Юго Эмбер сыграет против чеха Томаша Махача в полуфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Махач — Эмбер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Махач

Томаш на турнире в столице Японии начал с победы над чемпионом «Мастерса» в Монреале Алексеем Попыриным — 6:3, 6:7, 7:5.

Во втором круге чешский теннисист одержал волевую победу над американцем Томми Полом — 2:6, 6:3, 7:6. В решающем сете соперник вел с брейком, но в итоге не воспользовался преимуществом.

В четвертьфинале Махач выиграл у 20-летнего американца Алекса Микельсена — 7:6, 6:3.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом сезоне Махач выигрывал на харде больше трех матче только на мартовском «Мастерсе» в Майами (уступил в четвертьфинале Яннику Синнеру).

Эмбер

Юго всего лишь второй раз за пять с половиной месяцев выиграл больше двух матчей подряд.

На старте турнира французский теннисист разгромил японца Синтаро Мотидзуки — 6:1, 6:2.

Во втором круге Эмбер на удивление спокойно разобрался с американцем Брэндоном Накашимой — 6:3, 6:2.

В четвертьфинале Эмбер встречался с Джеком Дрейпером, который не смог завершить матч из-за повреждения. Первый сет Юго забрал со счетом 7:5, а во втором при 2:1 в его пользу британец отказался от продолжения борьбы.

В этом году Эмбер выиграл 16 из 23 матчей на харде (на открытых кортах).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 2.68, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: здесь точно нет смысла даже пытаться спрогнозировать исход. При этом вполне логично предположить, что француз и чех не разочаруют зрителей. Матч, скорее всего, получится затяжным.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.