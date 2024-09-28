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    Соболенко переиграет соперницу со счетом 6:0, 6:0?

    Соболенко — Савангкаев. Ставка (к. 2.47) и прогноз на матч второго круга турнира в Пекине 28 сентября 2024 года

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    Арина Соболенко
    Беларуска Арина Соболенко сыграет против Мананчаи Савангкаев из Тайланда во втором круге турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 28 сентября, начало — в 7:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Савангкаев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Соболенко

    Арина Соболенко — первая сеяная турнира WTA-1000 в Пекине. Беларуска возглавила нижний посев «тысячника». Первый круг теннисистка пропускала из-за высокого рейтинга.

    Во втором круге пекинских соревнований Соболенко сыграет с одним из квалифайеров Мананчаи Савангкаев из Тайланда.

    Отметим, что Арина Соболенко — является основным фаворитом и претендентом на титул после того, как действующая чемпионка Ига Свентек снялась с турнира по личным причинам.

    Прогнозы на теннис

    В женской теннисной ассоциации Арина Соболенко занимает 2 место. А победная серия беларуски составляет 12 матчей, которые включают в себя выигранные титулы на US Open и в Цинциннати.

    Савангкаев

    Мананчая Савангкаев — квалифайер пекинского «тысячника». В отборочных играх тайка выиграла у японки Нао Хибино (6:2, 6:7, 6:1) и американки Эмины Бектас (6:4, 6:2).

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    • Таки образом Савангкаев вышла в основную сетку. В первом круге теннисистка выбила из пекинского розыгрыша казашку Зарину Дияс (6:2, 6:3).

    В этом матче тайка выполнила два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

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    Мананчая Савангкаев занимает 187 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.01, победу Савангкаев букмекеры предлагают за 9.70.

    Прогноз: В этом поединке не должно возникнуть вопрос о победителе пары, мы ожидаем крупной и уверенной победы Арины Соболенко со счётом 6:0, 6:0.

    Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-8.5) с коэффициентом 2.47.

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    Соболенко — Савангкаев: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на теннис. Соболенко переиграет соперницу со счетом 6:0, 6:0?
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