Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Гаэля Монфиса в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Монфис

Гаэль проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором он прошел лишь один раунд.

В Нью-Йорке француз выиграл у аргентинца Диего Шварцмана, после чего уступил Касперу Рууду.

Однако это не повод недооценивать Монфиса. Достаточно вспомнить, что в середине августа он одержал победу над Карлосом Алькарасом во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.

Прогнозы на теннис

Кроме того, перед встречей с испанцем 38-летний Монфис остановил чемпиона «тысячника» в Монреале Алексея Попырина.

В оптимальной физической форме Гаэль по-прежнему опасен, в том числе для соперников из топ-5.

Медведев

Даниил на прошлой неделе принял участие в Кубке Лейвера. Несмотря на выставочный статус турнира, ему даже здесь не удалось замаскировать свое не всегда спокойное поведение.

Медведев запомнился, прежде всего, неприятной выходкой в матче против Бену Шелтона. После одного из неудачных розыгрышей россиянин со злости швырнул ракетку, которая чуть не попала в зрителей.

Позже он признал, что поступил неправильно: «Если ты не попал в другого человека, тебя не дисквалифицируют. Вот и все. Но я не должен был этого делать».

Кстати, на Кубке Лейвера Медведев проиграл два матча — сначала Фрэнсису Тиафо, а потом Шелтону.

Судя по эмоциям, проигрывать Медведев точно не собирался, но в последнее время он выглядит чересчур неубедительно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 4.20, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.23.

Прогноз: весной Даниил спокойно выиграл у Гаэля на грунте в Монте-Карло — 6:2, 6:4. Но важно понимать, что на харде со стороны француза будет совершенно другой уровень сопротивления.

Достаточно сказать, что россиянин проиграл два предыдущих матча против француза на твердом покрытии.

Вполне вероятно, что в предстоящем матче мы снова увидим нервного Медведева. Здесь ему будет сложно подтвердить статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.97.