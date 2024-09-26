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    Сможет ли Медведев выиграть у Монфиса?

    Монфис — Медведев. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Пекине 26 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Монфис — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Гаэля Монфиса в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Пекин. Мужчины 26 Сентября 2024 года

    Гаэль Монфис

  • Франция
    •  Гаэль Монфис 05:00 Даниил Медведев

    Даниил Медведев

  • Россия
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    Монфис

    Гаэль проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором он прошел лишь один раунд.

    В Нью-Йорке француз выиграл у аргентинца Диего Шварцмана, после чего уступил Касперу Рууду.

    Однако это не повод недооценивать Монфиса. Достаточно вспомнить, что в середине августа он одержал победу над Карлосом Алькарасом во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.

    Прогнозы на теннис

    Кроме того, перед встречей с испанцем 38-летний Монфис остановил чемпиона «тысячника» в Монреале Алексея Попырина.

    В оптимальной физической форме Гаэль по-прежнему опасен, в том числе для соперников из топ-5.

    Медведев

    Даниил на прошлой неделе принял участие в Кубке Лейвера. Несмотря на выставочный статус турнира, ему даже здесь не удалось замаскировать свое не всегда спокойное поведение.

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    • Медведев запомнился, прежде всего, неприятной выходкой в матче против Бену Шелтона. После одного из неудачных розыгрышей россиянин со злости швырнул ракетку, которая чуть не попала в зрителей.

    Позже он признал, что поступил неправильно: «Если ты не попал в другого человека, тебя не дисквалифицируют. Вот и все. Но я не должен был этого делать».

    Кстати, на Кубке Лейвера Медведев проиграл два матча — сначала Фрэнсису Тиафо, а потом Шелтону.

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    Судя по эмоциям, проигрывать Медведев точно не собирался, но в последнее время он выглядит чересчур неубедительно.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 4.20, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.23.

    Прогноз: весной Даниил спокойно выиграл у Гаэля на грунте в Монте-Карло — 6:2, 6:4. Но важно понимать, что на харде со стороны француза будет совершенно другой уровень сопротивления.

    Достаточно сказать, что россиянин проиграл два предыдущих матча против француза на твердом покрытии.

    Вполне вероятно, что в предстоящем матче мы снова увидим нервного Медведева. Здесь ему будет сложно подтвердить статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.97.

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    Монфис — Медведев: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев выиграть у Монфиса?
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