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    Ханфману и Мартинесу понадобится третий сет?

    Ханфман — Мартинес. Ставка (к. 2.30) и прогноз на турнир в Чэнду 22 сентября 2024 года

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    Педро Мартинес
    Немец Янник Ханфман сыграет против испанца Педро Мартинеса в четвертьфинале турнира в Чэнду (Китай). Матч пройдет 22 сентября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ханфман — Мартинес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Чэнду. Мужчины 22 Сентября 2024 года

    Янник Ханфман (Германия)

  • Чэнду. Мужчины
    •  Янник Ханфман (Германия) 11:00 Педро Мартинес

    Педро Мартинес

  • Испания
    •

    Ханфман

    Янник благодаря выходу в четвертьфинал текущего турнира сохранит место в топ-100. Поэтому его выступление здесь уже можно считать успешным.

    В первом круге немецкий теннисист выиграл у японца Синтаро Мотидзуки — 6:4, 7:6.

    В следующем матче Ханфман выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара — 6:4, 3:6, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    Ханфман в этом году пока ни разу не выигрывал на харде больше двух матчей подряд. До сих пор ему это удавалось только на грунте.

    Мартинес

    Педро в текущем сезоне закрепился в топ-50, благодаря чему на этой неделе он оказался в числе сеяных и стартовал сразу со второго круга.

    В первом матче испанец на удивление уверенно разобрался с австралийцем Александром Вукичем — 6:3, 6:4.

    Результат действительно удивил, поскольку Мартинес, как правило, опасен только на грунте.

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    На своем основном покрытии Мартинес в этом году дошел до полуфинала в Сантьяго, до финала в Эшториле и до полуфинала в Гамбурге, а также стал победителем «челленджера» в Жироне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Ханфмана в этом матче можно поставить за 1.74, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 2.09.

    Прогноз: в данном случае точно нет смысла ставить на исход. Оба теннисиста не лучшим образом играют на харде, поэтому сложно сказать, чем завершится это противостояние.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.

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    Ханфман — Мартинес: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на теннис. Ханфману и Мартинесу понадобится третий сет?
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