Янник Ханфман (Германия)
Педро Мартинес
Ханфман
Янник благодаря выходу в четвертьфинал текущего турнира сохранит место в топ-100. Поэтому его выступление здесь уже можно считать успешным.
В первом круге немецкий теннисист выиграл у японца Синтаро Мотидзуки — 6:4, 7:6.
В следующем матче Ханфман выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара — 6:4, 3:6, 6:3.
Ханфман в этом году пока ни разу не выигрывал на харде больше двух матчей подряд. До сих пор ему это удавалось только на грунте.
Мартинес
Педро в текущем сезоне закрепился в топ-50, благодаря чему на этой неделе он оказался в числе сеяных и стартовал сразу со второго круга.
В первом матче испанец на удивление уверенно разобрался с австралийцем Александром Вукичем — 6:3, 6:4.
Результат действительно удивил, поскольку Мартинес, как правило, опасен только на грунте.
На своем основном покрытии Мартинес в этом году дошел до полуфинала в Сантьяго, до финала в Эшториле и до полуфинала в Гамбурге, а также стал победителем «челленджера» в Жироне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ханфмана в этом матче можно поставить за 1.74, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 2.09.
Прогноз: в данном случае точно нет смысла ставить на исход. Оба теннисиста не лучшим образом играют на харде, поэтому сложно сказать, чем завершится это противостояние.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.