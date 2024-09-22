Немец Янник Ханфман сыграет против испанца Педро Мартинеса в четвертьфинале турнира в Чэнду (Китай). Матч пройдет 22 сентября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ханфман — Мартинес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ханфман

Янник благодаря выходу в четвертьфинал текущего турнира сохранит место в топ-100. Поэтому его выступление здесь уже можно считать успешным.

В первом круге немецкий теннисист выиграл у японца Синтаро Мотидзуки — 6:4, 7:6.

В следующем матче Ханфман выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара — 6:4, 3:6, 6:3.

Прогнозы на теннис

Ханфман в этом году пока ни разу не выигрывал на харде больше двух матчей подряд. До сих пор ему это удавалось только на грунте.

Мартинес

Педро в текущем сезоне закрепился в топ-50, благодаря чему на этой неделе он оказался в числе сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В первом матче испанец на удивление уверенно разобрался с австралийцем Александром Вукичем — 6:3, 6:4.

Результат действительно удивил, поскольку Мартинес, как правило, опасен только на грунте.

На своем основном покрытии Мартинес в этом году дошел до полуфинала в Сантьяго, до финала в Эшториле и до полуфинала в Гамбурге, а также стал победителем «челленджера» в Жироне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ханфмана в этом матче можно поставить за 1.74, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 2.09.

Прогноз: в данном случае точно нет смысла ставить на исход. Оба теннисиста не лучшим образом играют на харде, поэтому сложно сказать, чем завершится это противостояние.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.