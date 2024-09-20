Юнчаокете
Бу пока только приближается к дебюту в топ-100, но на этот раз ему не пришлось участвовать в квалификации. Здесь китайский теннисист получил wild card.
В первом круге Юнчаокете одержал победу над французом Юго Гастоном — 7:5, 6:3.
В этом матче 22-летний представитель Поднебесной в целом надежно играл на своей подаче, исключением стал лишь один из геймов первого сета, когда сопернику удалось сделать брейк.
В конце августа Юнчаокете прошел квалификацию на Открытом чемпионате США. В решающем раунде отбора он выиграл у Аслана Карацева.
В текущем сезоне Бу выиграл 35 из 46-ти матчей на харде. Правда, большую часть из них он провел на «челленджерах».
Хачанов
Карен проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором он не прошел даже первый раунд.
В Нью-Йорке российский теннисист сенсационно проиграл британцу Дэну Эвансу, который в этом сезоне свалился в конец второй сотни рейтинга.
Правда, большим сюрпризом этот провал не стал. После майского турнира в Риме Хачанов ни разу не выигрывал больше одного матча.
Более того, с тех пор Хачанов одержал лишь четыре победы. Сложно сказать, с чем это связано, но сейчас явно не лучший период в его карьере.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Юнчаокете в этом матче можно поставить за 2.37, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.59.
Прогноз: сложно будет Карену, и в том числе из-за отсутствия соревновательной практики. В последнее время он почти не играл, что наверняка скажется и в предстоящем матче.
- 1.95Зиданшек — Подороска: прогноз и ставкаЗавтра в 08:00
- 2.13Кукушкин — Шевченко: прогноз и ставкаЗавтра в 08:30
- 2.18Качмазов — Даниэль: прогноз и ставкаЗавтра в 08:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Юнчаокете за 2.37.