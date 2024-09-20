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    Хачанов снова проиграет?

    Юнчаокете — Хачанов: прогноз и ставка — 20.09.2024

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    Прогноз и ставки на Юнчаокете — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против китайца Бу Юнчаокете во втором круге турнира в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Юнчаокете — Хачанов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Юнчаокете

    Бу пока только приближается к дебюту в топ-100, но на этот раз ему не пришлось участвовать в квалификации. Здесь китайский теннисист получил wild card.

    В первом круге Юнчаокете одержал победу над французом Юго Гастоном — 7:5, 6:3.

    В этом матче 22-летний представитель Поднебесной в целом надежно играл на своей подаче, исключением стал лишь один из геймов первого сета, когда сопернику удалось сделать брейк.

    В конце августа Юнчаокете прошел квалификацию на Открытом чемпионате США. В решающем раунде отбора он выиграл у Аслана Карацева.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Бу выиграл 35 из 46-ти матчей на харде. Правда, большую часть из них он провел на «челленджерах».

    Хачанов

    Карен проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором он не прошел даже первый раунд.

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    • В Нью-Йорке российский теннисист сенсационно проиграл британцу Дэну Эвансу, который в этом сезоне свалился в конец второй сотни рейтинга.

    Правда, большим сюрпризом этот провал не стал. После майского турнира в Риме Хачанов ни разу не выигрывал больше одного матча.

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    Более того, с тех пор Хачанов одержал лишь четыре победы. Сложно сказать, с чем это связано, но сейчас явно не лучший период в его карьере.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Юнчаокете в этом матче можно поставить за 2.37, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.59.

    Прогноз: сложно будет Карену, и в том числе из-за отсутствия соревновательной практики. В последнее время он почти не играл, что наверняка скажется и в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: победа Юнчаокете за 2.37.

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    Юнчаокете — Хачанов: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 20.09.2024. Прогнозы на теннис. Хачанов снова проиграет?
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