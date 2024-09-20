Россиянин Карен Хачанов сыграет против китайца Бу Юнчаокете во втором круге турнира в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Юнчаокете — Хачанов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Юнчаокете

Бу пока только приближается к дебюту в топ-100, но на этот раз ему не пришлось участвовать в квалификации. Здесь китайский теннисист получил wild card.

В первом круге Юнчаокете одержал победу над французом Юго Гастоном — 7:5, 6:3.

В этом матче 22-летний представитель Поднебесной в целом надежно играл на своей подаче, исключением стал лишь один из геймов первого сета, когда сопернику удалось сделать брейк.

В конце августа Юнчаокете прошел квалификацию на Открытом чемпионате США. В решающем раунде отбора он выиграл у Аслана Карацева.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Бу выиграл 35 из 46-ти матчей на харде. Правда, большую часть из них он провел на «челленджерах».

Хачанов

Карен проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором он не прошел даже первый раунд.

В Нью-Йорке российский теннисист сенсационно проиграл британцу Дэну Эвансу, который в этом сезоне свалился в конец второй сотни рейтинга.

Правда, большим сюрпризом этот провал не стал. После майского турнира в Риме Хачанов ни разу не выигрывал больше одного матча.

Более того, с тех пор Хачанов одержал лишь четыре победы. Сложно сказать, с чем это связано, но сейчас явно не лучший период в его карьере.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Юнчаокете в этом матче можно поставить за 2.37, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.59.

Прогноз: сложно будет Карену, и в том числе из-за отсутствия соревновательной практики. В последнее время он почти не играл, что наверняка скажется и в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Юнчаокете за 2.37.