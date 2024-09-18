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    Мпетши-Перрикар проиграет 359-й ракетке мира?

    Мпетши-Перрикар — Сунь: прогноз и ставка — 18.09.2024

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    Джованни Мпетши-Перрикар
    Француз Джованни Мпетши-Перрикар сыграет против киайца Фацзина Суня в первом круге турнира в Чэнду (Китай). Матч пройдет 18 сентября, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Сунь, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Мпетши-Перрикар

    Джованни мощно провел первую половину сезона, успел побывать даже в топ-50, но сейчас у него, похоже, спад.

    После Уимблдона, на котором он дошел до четвертого круга, французский теннисист до сих пор выиграл лишь один матча.

    Мпетши-Перрикар кое-как прошел раунд на турнире в Вашингтоне (после победы над Эмилем Руусувуори проиграл Джордану Томпсону), а в Монреале, Цинциннати и на US Open не одержал ни одной победы.

    Прогнозы на теннис

    Лучшими результатами Мпетши-Перрикара на харде в этом году пока остаются победы на «челленджерах» в Мексике — в Морелосе и Акапулько.

    Сунь

    Китайский теннисист занимает всего лишь 359-е место в рейтинге ATP.

    Сунь оказался в основной сетке турнира ATP 250 только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

    В августе 27-летний Сунь дошел до четвертьфинала на двух домашних «челленджерах». Это пока что его лучшие результаты в сезоне.

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    Перед этим Фацзин активно играл на «фьючерсах».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 1.13, победу Суня букмекеры предлагают за 6.00.

    Прогноз: возможно, здесь не дойдет до разгрома, но вряд ли у француза возникнут серьезные проблемы. У китайца банально отсутствует опыт подобных матчей.

    Рекомендуемая ставка: победа Мпетши-Перрикара + тотал геймов больше 19,5 за 1.88.

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    Мпетши-Перрикар — Сунь: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 18.09.2024. Прогнозы на теннис. Мпетши-Перрикар проиграет 359-й ракетке мира?
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