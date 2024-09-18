Француз Джованни Мпетши-Перрикар сыграет против киайца Фацзина Суня в первом круге турнира в Чэнду (Китай). Матч пройдет 18 сентября, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Сунь, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мпетши-Перрикар

Джованни мощно провел первую половину сезона, успел побывать даже в топ-50, но сейчас у него, похоже, спад.

После Уимблдона, на котором он дошел до четвертого круга, французский теннисист до сих пор выиграл лишь один матча.

Мпетши-Перрикар кое-как прошел раунд на турнире в Вашингтоне (после победы над Эмилем Руусувуори проиграл Джордану Томпсону), а в Монреале, Цинциннати и на US Open не одержал ни одной победы.

Прогнозы на теннис

Лучшими результатами Мпетши-Перрикара на харде в этом году пока остаются победы на «челленджерах» в Мексике — в Морелосе и Акапулько.

Сунь

Китайский теннисист занимает всего лишь 359-е место в рейтинге ATP.

Сунь оказался в основной сетке турнира ATP 250 только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

В августе 27-летний Сунь дошел до четвертьфинала на двух домашних «челленджерах». Это пока что его лучшие результаты в сезоне.

Перед этим Фацзин активно играл на «фьючерсах».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 1.13, победу Суня букмекеры предлагают за 6.00.

Прогноз: возможно, здесь не дойдет до разгрома, но вряд ли у француза возникнут серьезные проблемы. У китайца банально отсутствует опыт подобных матчей.

Рекомендуемая ставка: победа Мпетши-Перрикара + тотал геймов больше 19,5 за 1.88.