Мпетши-Перрикар
Джованни мощно провел первую половину сезона, успел побывать даже в топ-50, но сейчас у него, похоже, спад.
После Уимблдона, на котором он дошел до четвертого круга, французский теннисист до сих пор выиграл лишь один матча.
Мпетши-Перрикар кое-как прошел раунд на турнире в Вашингтоне (после победы над Эмилем Руусувуори проиграл Джордану Томпсону), а в Монреале, Цинциннати и на US Open не одержал ни одной победы.
Лучшими результатами Мпетши-Перрикара на харде в этом году пока остаются победы на «челленджерах» в Мексике — в Морелосе и Акапулько.
Сунь
Китайский теннисист занимает всего лишь 359-е место в рейтинге ATP.
Сунь оказался в основной сетке турнира ATP 250 только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.
В августе 27-летний Сунь дошел до четвертьфинала на двух домашних «челленджерах». Это пока что его лучшие результаты в сезоне.
Перед этим Фацзин активно играл на «фьючерсах».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 1.13, победу Суня букмекеры предлагают за 6.00.
Прогноз: возможно, здесь не дойдет до разгрома, но вряд ли у француза возникнут серьезные проблемы. У китайца банально отсутствует опыт подобных матчей.
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Рекомендуемая ставка: победа Мпетши-Перрикара + тотал геймов больше 19,5 за 1.88.