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    Гарсия обыграет Френх и впервые в сезоне выйдет в финал?

    Френх — Гарсия: прогноз и ставка — 15.09.2024

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    Прогноз и ставки на Френх — Гарсия
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    Каролин Гарсия
    Француженка Каролин Гарсия сыграет против польки Магдалены Френх в полуфинале турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Френх — Гарсия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Френх

    Магдалена второй раз в сезоне выиграла три матча подряд в основной сетке на харде. Первый был еще в январе, когда она дошла до 1/8 финала на Australian Open.

    В четвертьфинале Френх спокойно выиграла у канадской теннисистки Марины Стакушич (6:4, 6:3), которая перед этим сенсационно остановила Алену Остапенко.

    Также стоит отметить волевую победу польки над американкой Эшлин Крюгер во втором круге — 3:6, 6:3, 6:1.

    Прогнозы на теннис

    На следующей неделе 26-летняя Френх дебютирует в топ-40.

    Гарсия

    Каролин на пути в полуфинал провела лишь один матч. На этом турнире она попала в число сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

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    • В четвертьфинале француженка должна была встретиться с Мари Боузковой, но чешская теннисистка по какой-то причине не вышла на матч.

    В своем пока что единственном матче на этой неделе Гарсия с трудом выиграла у японки Эни Шибахары — 7:6, 7:6.

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    Лучшим результатом Гарсия на харде в этом году пока остается выход в четвертьфинал мартовского «тыячника» в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Френх в этом матче можно поставить за 2.13, победу Гарсия букмекеры предлагают за 1.72.

    Прогноз: в январе Магдалена выиграла у Каролин во втором круге Australian Open со счетом 6:4, 7:6. Польская теннисистка действительно добилась серьезного прогресса за последний год, но все равно есть сомнения в том, что она снова остановит бывшую четвертую ракетку мира. Здесь будет очень серьезная борьба за место в финале.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.

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    Френх — Гарсия: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на теннис. Гарсия обыграет Френх и впервые в сезоне выйдет в финал?
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