Френх
Магдалена второй раз в сезоне выиграла три матча подряд в основной сетке на харде. Первый был еще в январе, когда она дошла до 1/8 финала на Australian Open.
В четвертьфинале Френх спокойно выиграла у канадской теннисистки Марины Стакушич (6:4, 6:3), которая перед этим сенсационно остановила Алену Остапенко.
Также стоит отметить волевую победу польки над американкой Эшлин Крюгер во втором круге — 3:6, 6:3, 6:1.
На следующей неделе 26-летняя Френх дебютирует в топ-40.
Гарсия
Каролин на пути в полуфинал провела лишь один матч. На этом турнире она попала в число сеяных и стартовала сразу со второго раунда.
В четвертьфинале француженка должна была встретиться с Мари Боузковой, но чешская теннисистка по какой-то причине не вышла на матч.
В своем пока что единственном матче на этой неделе Гарсия с трудом выиграла у японки Эни Шибахары — 7:6, 7:6.
Лучшим результатом Гарсия на харде в этом году пока остается выход в четвертьфинал мартовского «тыячника» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Френх в этом матче можно поставить за 2.13, победу Гарсия букмекеры предлагают за 1.72.
Прогноз: в январе Магдалена выиграла у Каролин во втором круге Australian Open со счетом 6:4, 7:6. Польская теннисистка действительно добилась серьезного прогресса за последний год, но все равно есть сомнения в том, что она снова остановит бывшую четвертую ракетку мира. Здесь будет очень серьезная борьба за место в финале.
- 2.06Осорио-Серрано — Гадеки: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.