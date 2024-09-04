Болгарин Григор Димитров сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 4 сентября в Нью-Йорке, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Димитров — Тиафо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Димитров

Григор дошел до четвертьфинала на американском мэйджоре второй раз в карьере и впервые с 2019 года.

В четвертом круге у болгарского теннисиста был тяжелейший матч против Андрей Рублева, в котором он вел 2-0 по сетам, но в итоге позволил сопернику перевести игру в пятую партию.

Как ни странно, Димитров здорово провел решающий сет, хотя казалось, что на такой рывок у него просто не осталось сил.

Прогнозы и ставки на US Open

В предыдущих раундах Димитров не отдал ни сета, выиграв у Кириана Жаке, австралийца Ринки Хиджикаты и Таллона Грикспора.

Тиафо

Фрэнсис третий год подряд добрался на домашнем мэйджоре до четвертьфинала. Его лучшим результатом здесь пока остается полуфинал в 2022-м.

В четвертом раунде американский теннисист одержал победу над Алексеем Попыриным, который перед этим остановил Новака Джоковича.

В отличие от серба, Тиафо провел матч против австралийца почти без спадов — 6:4, 7:6, 2:6, 6:3.

Еще одним важным событием стала победа Тиафо над прошлогодним полуфиналистом US Open Беном Шелтоном. В этом матче два американца устроили пятисетовое шоу — 4:6, 7:5, 6:7, 6:4, 6:3.

Тиафо выиграл девять из десяти последних матчей. Перед «Шлемом» в Нью-Йорке он дошел до финала на «Мастерсе» в Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.65, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.29.

Прогноз: Григор ведет 3-1 в личных встречах с Фрэнсисом. Однако сейчас есть большие сомнения в том, что болгарин остановит американского теннисиста. Уже все заметили, что так сильно, как на US Open, Тиафо больше нигде не играет.

Рекомендуемая ставка: победа Тиафо с форой по сетам (-1,0) за 2.84.