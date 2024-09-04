ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе Джекпот для Мбаппе и «Ювентуса», провал «Барсы». Победители и неудачники летнего трансферного окна Адемола ЛукманБудущее в подвешенном состоянии: что ждет Осимхена и Лукмана в этом сезоне? Дженгиз УндерТрансферный дайджест. 27 августа — 2 сентября
  • 10:16
    • «Кайрат» уволил Кержакова
    Все новости спорта

    Тиафо второй раз в карьере выйдет в полуфинал US Open?

    Димитров — Тиафо: прогноз и ставка, новости. 04.09.2024

    Прогнозы на теннис Прогнозы на US Open Прогнозы на ATP Прогнозы на Григор Димитров Прогнозы на Фрэнсис Тиафу
    Прогноз и ставки на Димитров — Тиафо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрэнсис Тиафо
    Болгарин Григор Димитров сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 4 сентября в Нью-Йорке, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Димитров — Тиафо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. US Open. Мужчины 04 Сентября 2024 года

    Григор Димитров

  • Болгария
    •  Григор Димитров 03:30 Фрэнсис Тиафо

    Фрэнсис Тиафо

  • США
    •

    Димитров

    Григор дошел до четвертьфинала на американском мэйджоре второй раз в карьере и впервые с 2019 года.

    В четвертом круге у болгарского теннисиста был тяжелейший матч против Андрей Рублева, в котором он вел 2-0 по сетам, но в итоге позволил сопернику перевести игру в пятую партию.

    Как ни странно, Димитров здорово провел решающий сет, хотя казалось, что на такой рывок у него просто не осталось сил.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В предыдущих раундах Димитров не отдал ни сета, выиграв у Кириана Жаке, австралийца Ринки Хиджикаты и Таллона Грикспора.

    Тиафо

    Фрэнсис третий год подряд добрался на домашнем мэйджоре до четвертьфинала. Его лучшим результатом здесь пока остается полуфинал в 2022-м.

    В четвертом раунде американский теннисист одержал победу над Алексеем Попыриным, который перед этим остановил Новака Джоковича.

    В отличие от серба, Тиафо провел матч против австралийца почти без спадов — 6:4, 7:6, 2:6, 6:3.

    Еще одним важным событием стала победа Тиафо над прошлогодним полуфиналистом US Open Беном Шелтоном. В этом матче два американца устроили пятисетовое шоу — 4:6, 7:5, 6:7, 6:4, 6:3.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Тиафо выиграл девять из десяти последних матчей. Перед «Шлемом» в Нью-Йорке он дошел до финала на «Мастерсе» в Цинциннати.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.65, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.29.

    Прогноз: Григор ведет 3-1 в личных встречах с Фрэнсисом. Однако сейчас есть большие сомнения в том, что болгарин остановит американского теннисиста. Уже все заметили, что так сильно, как на US Open, Тиафо больше нигде не играет.

    Рекомендуемая ставка: победа Тиафо с форой по сетам (-1,0) за 2.84.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.20
  • Прогноз на матч Иноуэ — Дохени
  • Бои
  • Сегодня в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Амкар — Торпедо Миасс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бадоса — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Фриц — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  3.26
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Чжэн — Соболенко
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ливан — Таджикистан
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Хоккайдо Консадоле Саппоро
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Альбирекс Ниигата — Матида Зельвия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Вентфорет Кофу
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Нагоя Грампус — Санфречче Хиросима
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Димитров — Тиафо: прогноз, ставка (2.84), статистика, коэффициенты матча 04.09.2024. Прогнозы на теннис. Тиафо второй раз в карьере выйдет в полуфинал US Open?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры