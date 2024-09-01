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    Рублев обыграет Димитрова и выйдет в четвертьфинал US Open?

    Рублев — Димитров: прогноз и ставка, новости. Сегодня в 19:00

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    Прогноз и ставки на Рублев — Димитров
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против болгарина Григора Димитрова в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Димитров, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 01 Сентября 2024 года

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •  Андрей Рублёв 19:00 Григор Димитров

    Григор Димитров

  • Болгария
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    Рублев

    Андрей находится в шаге от повторения своего лучшего результата на американском мэйджоре. Ранее он четырежды доходил в Нью-Йорке до четвертьфинала.

    В третьем круге, вопреки ожиданиям, Рублев одержал уверенную победу над Иржи Легечкой — 6:3, 7:5, 6:4.

    Самым пока что сложным для российского теннисиста получился матч против Артура Риндеркнеша. Здесь он ушел с 0-2 по сетам. Повезло, что француз оказался не очень выносливым парнем.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Еще в одном матче Рубле выиграл у бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда — 6:3, 7:6, 7:5.

    Димитров

    Григор тем временем чересчур легко прошел предыдущие раунды, до сих пор не проиграв ни сета.

    Все три недавних матча с участием болгарского теннисиста завершились с разгромным счетом.

    В третьем раунде Димитров спокойно выиграл у нидерландца Таллона Грикспора — 6:3, 6:3, 6:1.

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    Перед этим девятая ракетка мира остановил француза Кириана Жаке и австралийца Ринки Хиджикату.

    Димитрову, надо признать, досталась не самая сложная сетка в начале турнира.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.88, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.93.

    Прогноз: Андрей ведет 4-3 в личных встречах с Григором. В прошлом году он выиграл у болгарина в Шанхае со счетом 7:6, 6:3.

    Однако сейчас все равно нет уверенности в том, что исход снова будет в пользу Рублева. Соперник тоже здорово провел недавние матчи.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.

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    Рублев — Димитров: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.09.2024. Прогнозы на теннис. Рублев обыграет Димитрова и выйдет в четвертьфинал US Open?
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