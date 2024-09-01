Андрей Рублёв
Григор Димитров
Рублев
Андрей находится в шаге от повторения своего лучшего результата на американском мэйджоре. Ранее он четырежды доходил в Нью-Йорке до четвертьфинала.
В третьем круге, вопреки ожиданиям, Рублев одержал уверенную победу над Иржи Легечкой — 6:3, 7:5, 6:4.
Самым пока что сложным для российского теннисиста получился матч против Артура Риндеркнеша. Здесь он ушел с 0-2 по сетам. Повезло, что француз оказался не очень выносливым парнем.
Еще в одном матче Рубле выиграл у бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда — 6:3, 7:6, 7:5.
Димитров
Григор тем временем чересчур легко прошел предыдущие раунды, до сих пор не проиграв ни сета.
Все три недавних матча с участием болгарского теннисиста завершились с разгромным счетом.
В третьем раунде Димитров спокойно выиграл у нидерландца Таллона Грикспора — 6:3, 6:3, 6:1.
Перед этим девятая ракетка мира остановил француза Кириана Жаке и австралийца Ринки Хиджикату.
Димитрову, надо признать, досталась не самая сложная сетка в начале турнира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.88, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.93.
Прогноз: Андрей ведет 4-3 в личных встречах с Григором. В прошлом году он выиграл у болгарина в Шанхае со счетом 7:6, 6:3.
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Однако сейчас все равно нет уверенности в том, что исход снова будет в пользу Рублева. Соперник тоже здорово провел недавние матчи.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.