Россиянин Андрей Рублев сыграет против болгарина Григора Димитрова в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Димитров, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рублев

Андрей находится в шаге от повторения своего лучшего результата на американском мэйджоре. Ранее он четырежды доходил в Нью-Йорке до четвертьфинала.

В третьем круге, вопреки ожиданиям, Рублев одержал уверенную победу над Иржи Легечкой — 6:3, 7:5, 6:4.

Самым пока что сложным для российского теннисиста получился матч против Артура Риндеркнеша. Здесь он ушел с 0-2 по сетам. Повезло, что француз оказался не очень выносливым парнем.

Прогнозы и ставки на US Open

Еще в одном матче Рубле выиграл у бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда — 6:3, 7:6, 7:5.

Димитров

Григор тем временем чересчур легко прошел предыдущие раунды, до сих пор не проиграв ни сета.

Все три недавних матча с участием болгарского теннисиста завершились с разгромным счетом.

В третьем раунде Димитров спокойно выиграл у нидерландца Таллона Грикспора — 6:3, 6:3, 6:1.

Перед этим девятая ракетка мира остановил француза Кириана Жаке и австралийца Ринки Хиджикату.

Димитрову, надо признать, досталась не самая сложная сетка в начале турнира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.88, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.93.

Прогноз: Андрей ведет 4-3 в личных встречах с Григором. В прошлом году он выиграл у болгарина в Шанхае со счетом 7:6, 6:3.

Однако сейчас все равно нет уверенности в том, что исход снова будет в пользу Рублева. Соперник тоже здорово провел недавние матчи.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.