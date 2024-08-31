Итальянец Маттео Арнальди сыграет против австралийца Джордана Томпсона в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа в Нью-Йорке, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Томпсон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Арнальди

Маттео второй год подряд выиграл на американском мэйджоре не менее двух матчей.

На текущем турнире итальянский теннисист пока не отдал ни одного сета.

В первом круге Арнальди одержал разгромную победу над американцем Закари Свайдой — 6:3, 6:2, 6:1.

В следующем матче 23-летний Арнальди уверенно переиграл россиянина Романа Сафиуллина — 6:2, 6:4, 6:4.

Прогнозы и ставки на US Open

Также не будем забывать, что ранее в августе Маттео дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монреале.

Томпсон

Австралийский теннисист второй раз в карьере прошел в Нью-Йорке дальше второго раунда. Его лучшим результатом здесь пока остается выход в четвертый круг в 2020-м.

Текущий турнир Джордан начал с разгромной победы над французом Констаном Лестьенном — 6:1, 6:3, 6:2.

Во втором круге Томпсон выиграл у Хуберта Хуркача — 7:6, 6:1, 7:5. По всей видимости, на игре поляка сказались последствия травмы колена. Соперник был явно не оптимальном состоянии.

С другой стороны, Джордан в этом сезоне неоднократно доказывал, что может конкурировать с игроками из топ-20. Достаточно вспомнить его победу в мексиканском Лос-Кабосе и классные матчи против Саши Зверева и Каспера Рууда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 2.00, победу Томпсона букмекеры предлагают за 1.81.

Прогноз: итальянец и австралиец вполне могут устроить даже пятисетовые разборки. Здесь почти невозможно спрогнозировать исход.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.92.