Арнальди
Маттео второй год подряд выиграл на американском мэйджоре не менее двух матчей.
На текущем турнире итальянский теннисист пока не отдал ни одного сета.
В первом круге Арнальди одержал разгромную победу над американцем Закари Свайдой — 6:3, 6:2, 6:1.
В следующем матче 23-летний Арнальди уверенно переиграл россиянина Романа Сафиуллина — 6:2, 6:4, 6:4.
Также не будем забывать, что ранее в августе Маттео дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монреале.
Томпсон
Австралийский теннисист второй раз в карьере прошел в Нью-Йорке дальше второго раунда. Его лучшим результатом здесь пока остается выход в четвертый круг в 2020-м.
Текущий турнир Джордан начал с разгромной победы над французом Констаном Лестьенном — 6:1, 6:3, 6:2.
Во втором круге Томпсон выиграл у Хуберта Хуркача — 7:6, 6:1, 7:5. По всей видимости, на игре поляка сказались последствия травмы колена. Соперник был явно не оптимальном состоянии.
С другой стороны, Джордан в этом сезоне неоднократно доказывал, что может конкурировать с игроками из топ-20. Достаточно вспомнить его победу в мексиканском Лос-Кабосе и классные матчи против Саши Зверева и Каспера Рууда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 2.00, победу Томпсона букмекеры предлагают за 1.81.
Прогноз: итальянец и австралиец вполне могут устроить даже пятисетовые разборки. Здесь почти невозможно спрогнозировать исход.
- 2.16Де Минор — Эванс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.99Боржеш — Меньшик: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.30Диалло — Пол: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.92.