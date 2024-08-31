Янник Синнер
Christopher O'Connell
Синнер
Самый хитрый топ-теннисист мира почти не напрягался в предыдущих раундах.
Ничего удивительного, кроме того, что многие (в том числе и мы) наивно думали, что итальянцу будет психологически непросто на фоне нашумевшего допингового скандала.
Но ничего подобного, Синнер ведет себя так, будто у него еще должны просить прощения.
В общем, переживать за моральное состояние первой ракетки мира точно не стоит.
В первом круге Синнер выиграл у Маккензи Макдональда, а во втором остановил еще одного представителя США — Алекса Микельсена.
О`Коннелл
Австралийский теннисист впервые в карьере выиграл в Нью-Йорке больше одного матча.
На старте турнира О`Коннелл одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.
Во втором круге представитель Зеленого континента выиграл у итальянца Маттиа Беллуччи — 6:3, 6:4, 3:6, 6:3.
Лучшим результатом О`Коннелла на харде в этом сезоне пока остается выход в четвертый раунд на «Мастерсе» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры предлагают поставить на исход только с учетом форы.
Прогноз: да, здесь нет интриги, фаворит выиграет с разгромным счетом.
- 1.92Арнальди — Томпсон: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.30Диалло — Пол: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 4.30Ван де Зандшульп — Дрейпер: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Рекомендуемая ставка: победа Синерра с форой по геймам (-9,5) за 2.06.