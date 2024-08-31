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    Синнер снова выиграет с разгромным счетом?

    Синнер — О`Коннелл: прогноз и ставка, новости. Сегодня в 20:30

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    Прогноз и ставки на Синнер — О`Коннелл
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против австралийца Кристофера О`Коннелла в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа в Нью-Йорке, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — О`Коннелл, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 31 Августа 2024 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 20:30 Christopher O'Connell

    Christopher O'Connell

  • US Open. Мужчины
    •

    Синнер

    Самый хитрый топ-теннисист мира почти не напрягался в предыдущих раундах.

    Ничего удивительного, кроме того, что многие (в том числе и мы) наивно думали, что итальянцу будет психологически непросто на фоне нашумевшего допингового скандала.

    Но ничего подобного, Синнер ведет себя так, будто у него еще должны просить прощения.

    В общем, переживать за моральное состояние первой ракетки мира точно не стоит.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В первом круге Синнер выиграл у Маккензи Макдональда, а во втором остановил еще одного представителя США — Алекса Микельсена.

    О`Коннелл

    Австралийский теннисист впервые в карьере выиграл в Нью-Йорке больше одного матча.

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  • 21/08/2024

    • На старте турнира О`Коннелл одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

    Во втором круге представитель Зеленого континента выиграл у итальянца Маттиа Беллуччи — 6:3, 6:4, 3:6, 6:3.

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    Лучшим результатом О`Коннелла на харде в этом сезоне пока остается выход в четвертый раунд на «Мастерсе» в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры предлагают поставить на исход только с учетом форы.

    Прогноз: да, здесь нет интриги, фаворит выиграет с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Синерра с форой по геймам (-9,5) за 2.06.

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    Синнер — О`Коннелл: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на теннис. Синнер снова выиграет с разгромным счетом?
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