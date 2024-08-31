Итальянец Янник Синнер сыграет против австралийца Кристофера О`Коннелла в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа в Нью-Йорке, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — О`Коннелл, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Самый хитрый топ-теннисист мира почти не напрягался в предыдущих раундах.

Ничего удивительного, кроме того, что многие (в том числе и мы) наивно думали, что итальянцу будет психологически непросто на фоне нашумевшего допингового скандала.

Но ничего подобного, Синнер ведет себя так, будто у него еще должны просить прощения.

В общем, переживать за моральное состояние первой ракетки мира точно не стоит.

Прогнозы и ставки на US Open

В первом круге Синнер выиграл у Маккензи Макдональда, а во втором остановил еще одного представителя США — Алекса Микельсена.

О`Коннелл

Австралийский теннисист впервые в карьере выиграл в Нью-Йорке больше одного матча.

На старте турнира О`Коннелл одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

Во втором круге представитель Зеленого континента выиграл у итальянца Маттиа Беллуччи — 6:3, 6:4, 3:6, 6:3.

Лучшим результатом О`Коннелла на харде в этом сезоне пока остается выход в четвертый раунд на «Мастерсе» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры предлагают поставить на исход только с учетом форы.

Прогноз: да, здесь нет интриги, фаворит выиграет с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Синерра с форой по геймам (-9,5) за 2.06.