Донна Векич
За весь этот сезон Векич добилась едва ли не больше в спортивном плане, чем за всю свою карьеру, поэтому она приехала в США с чувством выполненного долга.
Хорватка умеет делать на корте буквально все, но когда она чувствует усталость, то все это может не проносить должного результата.
У Донны в первом круге была проходная Кимберли Бирелл из Австралии, и в той игре она не доставила никаких проблем балканке.
Матч против Миннен будет проходить с подавляющим преимуществом на стороне хорватки, но сильно расслабляться ей не стоит.
Грит Миннен
Если брать весь сезон в целом, то за 11 месяцев активной игры Миннен показывает сносный теннис максимум на протяженности одного.
И так может случиться, что он как раз придется на две недели проведения «Us Open», поскольку бельгийка в первом круге максимально уверенно прошла Магдалену Френх из Польши, которая по игре сейчас выглядела явно убедительнее Грит.
Игра была в одну калитку, поэтому викторию Миннен незаслуженной назвать нельзя. Она пользовалась оплошностями соперницы и отлично атаковала, когда та не ждала.
Матч против Векич вполне можно выигрывать, поскольку хорватка знатно наелась за весь сезон, и её попросту может не хватить на нью-йоркский турнир.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Векич — 1.34, победа Миннен — 3.33.
Прогноз: Миннен будет уничтожена на корте
- 1.67Киз — Джойнт: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.11Бронцетти — Соболенко: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.78Карбальес-Баэна — Шан: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Ставка: Ф1 (-4) за 1.80
Альтернативный прогноз: Матч не претендует на роль продолжительного
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.28