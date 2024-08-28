Хорватка Донна Векич и бельгийка Грит Миннен встретятся во втором круге «US Open». Матч пройдет 28 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Векич — Миннен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Донна Векич

За весь этот сезон Векич добилась едва ли не больше в спортивном плане, чем за всю свою карьеру, поэтому она приехала в США с чувством выполненного долга.

Хорватка умеет делать на корте буквально все, но когда она чувствует усталость, то все это может не проносить должного результата.

У Донны в первом круге была проходная Кимберли Бирелл из Австралии, и в той игре она не доставила никаких проблем балканке.

Матч против Миннен будет проходить с подавляющим преимуществом на стороне хорватки, но сильно расслабляться ей не стоит.

Грит Миннен

Если брать весь сезон в целом, то за 11 месяцев активной игры Миннен показывает сносный теннис максимум на протяженности одного.

Прогнозы и ставки на US Open

И так может случиться, что он как раз придется на две недели проведения «Us Open», поскольку бельгийка в первом круге максимально уверенно прошла Магдалену Френх из Польши, которая по игре сейчас выглядела явно убедительнее Грит.

Игра была в одну калитку, поэтому викторию Миннен незаслуженной назвать нельзя. Она пользовалась оплошностями соперницы и отлично атаковала, когда та не ждала.

Матч против Векич вполне можно выигрывать, поскольку хорватка знатно наелась за весь сезон, и её попросту может не хватить на нью-йоркский турнир.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Векич — 1.34, победа Миннен — 3.33.

Прогноз: Миннен будет уничтожена на корте

Ставка: Ф1 (-4) за 1.80

Альтернативный прогноз: Матч не претендует на роль продолжительного

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.28