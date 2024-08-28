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    Векич легко расправится с Миннен?

    Векич — Миннен. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч «US Open» 28 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Векич — Миннен
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    Донна Векич
    Хорватка Донна Векич и бельгийка Грит Миннен встретятся во втором круге «US Open». Матч пройдет 28 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Векич — Миннен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Донна Векич

    За весь этот сезон Векич добилась едва ли не больше в спортивном плане, чем за всю свою карьеру, поэтому она приехала в США с чувством выполненного долга.

    Хорватка умеет делать на корте буквально все, но когда она чувствует усталость, то все это может не проносить должного результата.

    У Донны в первом круге была проходная Кимберли Бирелл из Австралии, и в той игре она не доставила никаких проблем балканке.

    Матч против Миннен будет проходить с подавляющим преимуществом на стороне хорватки, но сильно расслабляться ей не стоит.

    Грит Миннен

    Если брать весь сезон в целом, то за 11 месяцев активной игры Миннен показывает сносный теннис максимум на протяженности одного.

    Прогнозы и ставки на US Open

    И так может случиться, что он как раз придется на две недели проведения «Us Open», поскольку бельгийка в первом круге максимально уверенно прошла Магдалену Френх из Польши, которая по игре сейчас выглядела явно убедительнее Грит.

    Игра была в одну калитку, поэтому викторию Миннен незаслуженной назвать нельзя. Она пользовалась оплошностями соперницы и отлично атаковала, когда та не ждала.

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    Матч против Векич вполне можно выигрывать, поскольку хорватка знатно наелась за весь сезон, и её попросту может не хватить на нью-йоркский турнир.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Векич — 1.34, победа Миннен — 3.33.

    Прогноз: Миннен будет уничтожена на корте

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.80

    Альтернативный прогноз: Матч не претендует на роль продолжительного

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.28

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    Векич — Миннен: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на теннис. Векич легко расправится с Миннен?
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