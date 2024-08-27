Поляк Хуберт Хуркач сыграет против представителя Казахстана Тимофея Скатова в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 27 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Скатов — Хуркач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Скатов

Теннисист из Казахстана второй год подряд сыграет в основной сетке американского мэйджора.

Как и в 2023-м, на этот раз Тимофею тоже удалось пройти квалификации, что в его случае уже можно считать серьезным успехом.

В отборе Скатов выиграл у аргентинца Факундо Баниса, соотечетвенника Бейбита Жукаева и британца Билли Харриса.

Прогнозы и ставки на US Open

Примечательно, что до квалификации в Нью-Йорке 23-летний Скатов в этом сезоне провел на харде восемь матчей, в которых одержал только две победы. Тимофей предпочитает играть на грунте, это его любимое покрытие.

Хуркач

Хуберт в начале июля травмировал колено, но, как и Новак Джокович, уже через месяц вернулся на корт.

На «Мастерсе» в Монреале польский теннисист, вопреки ожиданиям, дошел до четвертьфинала.

До этой же стадии Хуркач добрался и в Цинциннати. Вот только здесь ему не удалось завершить встречу с Фрэнсисом Тиафо в 1/4 финала — Хуби снялся после первого сета, который завершился со счетом 6:3 в пользу соперника. Возможно, это была мера предосторожности.

Есть подозрение, что Хуркач явно не в оптимальной форме из-за колена. В ближайшем матче против серьезного соперника эта проблема, скорее всего, снова напомнит о себе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Скатова в этом матче можно поставить за 5.70, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: Хуберт крайне редко выигрывает с запасом даже в тех случаях, когда его ничего не беспокоит. Вполне вероятно, что у Скатова получится взять хотя бы сет.

Рекомендуемая ставка: победа Хуркача + тотал геймов больше 31,5 за 1.94.