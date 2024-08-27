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    Хуркач не сможет обыграть даже Скатова?

    Скатов — Хуркач. Ставка (к. 1.94) и прогноз на US Open 27 августа 2024 года

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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против представителя Казахстана Тимофея Скатова в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 27 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Скатов — Хуркач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 27 Августа 2024 года

    Тимофей Скатов (Казахстан)

  • US Open. Мужчины
    •  Тимофей Скатов (Казахстан) 18:00 Хуберт Хуркач

    Хуберт Хуркач

  • Польша
    •

    Скатов

    Теннисист из Казахстана второй год подряд сыграет в основной сетке американского мэйджора.

    Как и в 2023-м, на этот раз Тимофею тоже удалось пройти квалификации, что в его случае уже можно считать серьезным успехом.

    В отборе Скатов выиграл у аргентинца Факундо Баниса, соотечетвенника Бейбита Жукаева и британца Билли Харриса.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Примечательно, что до квалификации в Нью-Йорке 23-летний Скатов в этом сезоне провел на харде восемь матчей, в которых одержал только две победы. Тимофей предпочитает играть на грунте, это его любимое покрытие.

    Хуркач

    Хуберт в начале июля травмировал колено, но, как и Новак Джокович, уже через месяц вернулся на корт.

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    • На «Мастерсе» в Монреале польский теннисист, вопреки ожиданиям, дошел до четвертьфинала.

    До этой же стадии Хуркач добрался и в Цинциннати. Вот только здесь ему не удалось завершить встречу с Фрэнсисом Тиафо в 1/4 финала — Хуби снялся после первого сета, который завершился со счетом 6:3 в пользу соперника. Возможно, это была мера предосторожности.

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    Есть подозрение, что Хуркач явно не в оптимальной форме из-за колена. В ближайшем матче против серьезного соперника эта проблема, скорее всего, снова напомнит о себе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Скатова в этом матче можно поставить за 5.70, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.14.

    Прогноз: Хуберт крайне редко выигрывает с запасом даже в тех случаях, когда его ничего не беспокоит. Вполне вероятно, что у Скатова получится взять хотя бы сет.

    Рекомендуемая ставка: победа Хуркача + тотал геймов больше 31,5 за 1.94.

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    Скатов — Хуркач: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на теннис. Хуркач не сможет обыграть даже Скатова?
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