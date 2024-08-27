Сара Соррибес-Тормо
Положение дел по этому сезону у Соррибес-Тормо близкое к аховому, поскольку за 11 последних матчей испанка смогла победить всего лишь два раза.
Это напрямую сказалось на её позиции в рейтинге, где она откатилась под конец первой сотни табели о рангах.
За весь год всего лишь три победы на синтетическом покрытии, поэтому настроение у испанки перед стартом «Us Open» не лучшее.
Единственное, что может радовать испанку перед стартом соревнований в Нью-Йорке, так это соперница, которая располагается в восьмой сотне рейтинга.
Алекса Ноэль
Про эту американку мало что известно, однако Ноэль заслуживает уважения хотя бы за то, что ей дали «уайлд кард» на предстоящий большой турнир.
За девять последних поединков Алекса смогла победить всего лишь два раз, и то это случилось на турнирах категории «фьючерс».
Уровень подготовки и сопротивления оставляет желать лучшего, а американке уже 22 года, и время не стоит на месте.
В матче против Соррибес-Тормо она может уповать только на откровенно слабую игру соперницы, которая проваливает нынешний сезон.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Соррибес-Тормо — 1.12, победа Ноэль — 6.35.
Прогноз: В этой игре испанка отведет душу и добудет легкую победу
- 2.07Лайович — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.82Шуай — Крюгер: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.94Скатов — Хуркач: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-6) за 1.85
Альтернативный прогноз: Поединок займет минимальное количество времени у обеих теннисисток
Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 4.20