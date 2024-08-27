Испанка Сара Соррибес-Тормо и американка Алекса Ноэль встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 27 августа, начало — в 22:00 мск Ставка и прогноз на матч Соррибес-Тормо — Ноэль, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сара Соррибес-Тормо

Положение дел по этому сезону у Соррибес-Тормо близкое к аховому, поскольку за 11 последних матчей испанка смогла победить всего лишь два раза.

Это напрямую сказалось на её позиции в рейтинге, где она откатилась под конец первой сотни табели о рангах.

За весь год всего лишь три победы на синтетическом покрытии, поэтому настроение у испанки перед стартом «Us Open» не лучшее.

Единственное, что может радовать испанку перед стартом соревнований в Нью-Йорке, так это соперница, которая располагается в восьмой сотне рейтинга.

Алекса Ноэль

Про эту американку мало что известно, однако Ноэль заслуживает уважения хотя бы за то, что ей дали «уайлд кард» на предстоящий большой турнир.

Прогнозы и ставки на US Open

За девять последних поединков Алекса смогла победить всего лишь два раз, и то это случилось на турнирах категории «фьючерс».

Уровень подготовки и сопротивления оставляет желать лучшего, а американке уже 22 года, и время не стоит на месте.

В матче против Соррибес-Тормо она может уповать только на откровенно слабую игру соперницы, которая проваливает нынешний сезон.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Соррибес-Тормо — 1.12, победа Ноэль — 6.35.

Прогноз: В этой игре испанка отведет душу и добудет легкую победу

Ставка: Ф1 (-6) за 1.85

Альтернативный прогноз: Поединок займет минимальное количество времени у обеих теннисисток

Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 4.20