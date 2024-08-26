Россиянин Даниил Медведев сыграет против серба Душана Лайовича в первом круге Окрытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лайович — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Лайович

Судя по тому, как Душан провел август, у него явно нет каких-либо ожиданий от американского мэйджора.

После олимпийского турнира, на котором он уступил в первом круге немцу Максимилиану Мартереру, сербский теннисист сыграл на харде лишь один матч.

На «Мастерсе» в Цинциннати Лайович проиграл 208-й ракетке мира Брэндону Холту на старте квалификации.

В текущем сезоне Лайович сыграл на твердом покрытии девять матчей — одержал три победы и потерпел шесть поражений.

Прогнозы и ставки на US Open

В двух предыдущих сезонах Душан не смог пройти первый круг на US Open.

Медведев

Даниил тем временем, как обычно, входит в список фаворитов. Правда, далеко не все сейчас согласятся с тем, что он готов к борьбе за титул.

Медведев провалил недавние «Мастерсы» в Северной Америке, это факт. Получилось прям совсем неудачно: и в Монреале, и в Цинциннати он не выиграл ни одного матча.

В первом случае российский теннисист уступил испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине, а во втором — чеху Иржи Легечке.

Но не будем забывать, что в прошлом году Медведев тоже слабо выступил в Цинциннати, но потом взял и дошел на US Open до финала.

После 2018 года Медведев лишь один раз проиграл в Нью-Йорке раньше полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что фаворит легко выйдет в следующий раунд. На Лайовича можно поставить за 14.25.

Прогноз: скорее всего, Даниил начнет турнир с разгромной победы. В этом матче у него не должно быть проблем.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-9,0) за 2.07.