Лайович
Судя по тому, как Душан провел август, у него явно нет каких-либо ожиданий от американского мэйджора.
После олимпийского турнира, на котором он уступил в первом круге немцу Максимилиану Мартереру, сербский теннисист сыграл на харде лишь один матч.
На «Мастерсе» в Цинциннати Лайович проиграл 208-й ракетке мира Брэндону Холту на старте квалификации.
В текущем сезоне Лайович сыграл на твердом покрытии девять матчей — одержал три победы и потерпел шесть поражений.
В двух предыдущих сезонах Душан не смог пройти первый круг на US Open.
Медведев
Даниил тем временем, как обычно, входит в список фаворитов. Правда, далеко не все сейчас согласятся с тем, что он готов к борьбе за титул.
Медведев провалил недавние «Мастерсы» в Северной Америке, это факт. Получилось прям совсем неудачно: и в Монреале, и в Цинциннати он не выиграл ни одного матча.
В первом случае российский теннисист уступил испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине, а во втором — чеху Иржи Легечке.
Но не будем забывать, что в прошлом году Медведев тоже слабо выступил в Цинциннати, но потом взял и дошел на US Open до финала.
После 2018 года Медведев лишь один раз проиграл в Нью-Йорке раньше полуфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что фаворит легко выйдет в следующий раунд. На Лайовича можно поставить за 14.25.
Прогноз: скорее всего, Даниил начнет турнир с разгромной победы. В этом матче у него не должно быть проблем.
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Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-9,0) за 2.07.