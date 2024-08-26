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    Монфису хватит трех сетов для победы над Шварцманом?

    Монфис — Шварцман. Ставка (к. 2.36) и прогноз на US Open 26 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Монфис — Шварцман
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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против аргентинца Диего Шварцмана в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Шварцман, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 26 Августа 2024 года

    Гаэль Монфис

  • Франция
    •  Гаэль Монфис 21:30 Диего Шварцман

    Диего Шварцман

  • Аргентина
    •

    Монфис

    Гаэль на неделе перед американским мэйджором выиграл выставочный турнир UTS в Нью-Йорке.

    Француз заработал 300 тысяч и заодно показал, что ему удалось отлично подготовиться к заключительному в сезоне турниру «Большого шлема».

    Но это стало ясно еще во время «Мастерса» в Цинциннати. Во втором круге 37-летний Монфис одержал волевую победу над Карлосом Алькарасом.

    Дальше было поражение от Хольгера Руне, но здесь важно отметить, что этот матч состоялся вскоре после встречи с Алькарасом. В тот день многим теннисистам пришлось провести два матча.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Несмотря на результат, Монфис достойно сыграл и против датчанина. Просто чуть-чуть не хватило сил на третий сет.

    Шварцман

    Диего проводит последний полноценный сезон. В мае стало известно, что турнир в Буэнос-Айресе в феврале 2025 года станет для него последним в карьере.

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    • Вопреки ожиданиям, аргентинец смог пройти квалификацию в Нью-Йорке, при этом не отдав ни сета в трех матчах.

    В решающем раунде отбора Шварцман выиграл у 19-летнего литовца Вилюса Гаубаса.

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    Но также стоит отметить, что ранее в этом сезоне бывшая восьмая ракетка мира не выиграл ни одного матча на харде на уровне основной сетки. Впрочем, это касается и остальных покрытий.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 1.22, победу Шварцмана букмекеры предлагают за 4.30.

    Прогноз: Диего ведет 3-2 в личных встречах с Гаэлем. Но сейчас это не имеет никакого значения. С момента их предыдущей встречи прошло уже три года. Аргентинец с тех пор конкретно сдал, тогда как француз по-прежнему способен обыгрывать даже соперников из топ-5. Здесь всё очевидно.

    Рекомендуемая ставка: победа Монфиса в трех сетах за 2.36.

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    Монфис — Шварцман: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Монфису хватит трех сетов для победы над Шварцманом?
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