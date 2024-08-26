Эмиль Руусувуори
Александр Зверев
Руусувуори
Эмиль достойно провел первые несколько месяцев сезона, но потом что-то пошло не так.
После февральского турнира в Дохе финский теннисист смог выиграть больше одного матча только на Уимблдоне.
На британском мэйджоре Руусувуори остановил Маккензи Макдональда и Стефаноса Циципаса, после чего уступил Джованни Мпетши-Перрикару.
Также стоит отметить, что после Уимблдона 25-летний теннисист провел только два матча. На турнире в Вашингтоне он переиграл Борну Чорича, после чего снова потерпел поражение от Мпетши-Перрикара.
В общем, сейчас сложно сказать что-то конкретное о состоянии теннисиста из Финляндии.
Зверев
Саша тем временем входит в список основных фаворитов турнира. Сейчас он в одном ряду с Карлосом Алькарасом, Новаком Джоковичем и Янником Синнером.
В 2020 году Зверев дошел на американском мэйджоре до финала, в 2021-м до полуфинала, в 2022-м ему пришлось пропустить турнир из-за травмы, а в 2023-м добрался до четвертьфинала.
При этом надо не забывать, что в прошлом году немецкий теннисит большую часть времени набирал форму после серьезной травмы.
В текущем сезоне Зверев играет значительно лучше, о чем свидетельствуют и его результаты. Прежде всего, это финал на Ролан Гаррос и победа на «Мастерсе» в Риме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в победе фаворита. На Руусувуори можно поставить за 8.60.
Прогноз: два предыдущих матча против финна получились для Саша не самыми простыми. Вполне вероятно, что понервничать придется и в предстоящей игре.
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Руусувуори из тех, кто периодически может доставлять неприятности даже фаворитам. Просто не всегда легко угадать, когда это произойдет.
Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 32,5 за 2.01.