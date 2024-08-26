Немец Александр Зверев сыграет против финна Эмиля Руусувуори в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руусувуори — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Руусувуори

Эмиль достойно провел первые несколько месяцев сезона, но потом что-то пошло не так.

После февральского турнира в Дохе финский теннисист смог выиграть больше одного матча только на Уимблдоне.

На британском мэйджоре Руусувуори остановил Маккензи Макдональда и Стефаноса Циципаса, после чего уступил Джованни Мпетши-Перрикару.

Также стоит отметить, что после Уимблдона 25-летний теннисист провел только два матча. На турнире в Вашингтоне он переиграл Борну Чорича, после чего снова потерпел поражение от Мпетши-Перрикара.

Прогнозы и ставки на US Open

В общем, сейчас сложно сказать что-то конкретное о состоянии теннисиста из Финляндии.

Зверев

Саша тем временем входит в список основных фаворитов турнира. Сейчас он в одном ряду с Карлосом Алькарасом, Новаком Джоковичем и Янником Синнером.

В 2020 году Зверев дошел на американском мэйджоре до финала, в 2021-м до полуфинала, в 2022-м ему пришлось пропустить турнир из-за травмы, а в 2023-м добрался до четвертьфинала.

При этом надо не забывать, что в прошлом году немецкий теннисит большую часть времени набирал форму после серьезной травмы.

В текущем сезоне Зверев играет значительно лучше, о чем свидетельствуют и его результаты. Прежде всего, это финал на Ролан Гаррос и победа на «Мастерсе» в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в победе фаворита. На Руусувуори можно поставить за 8.60.

Прогноз: два предыдущих матча против финна получились для Саша не самыми простыми. Вполне вероятно, что понервничать придется и в предстоящей игре.

Руусувуори из тех, кто периодически может доставлять неприятности даже фаворитам. Просто не всегда легко угадать, когда это произойдет.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 32,5 за 2.01.