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    Звереву понадобится пятый сет в матче с Руусувуори?

    Руусувуори — Зверев. Ставка (к. 2.01) и прогноз на US Open 26 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Руусувуори — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против финна Эмиля Руусувуори в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руусувуори — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 26 Августа 2024 года

    Эмиль Руусувуори

  • Финляндия
    •  Эмиль Руусувуори 18:00 Александр Зверев

    Александр Зверев

  • Германия
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    Руусувуори

    Эмиль достойно провел первые несколько месяцев сезона, но потом что-то пошло не так.

    После февральского турнира в Дохе финский теннисист смог выиграть больше одного матча только на Уимблдоне.

    На британском мэйджоре Руусувуори остановил Маккензи Макдональда и Стефаноса Циципаса, после чего уступил Джованни Мпетши-Перрикару.

    Также стоит отметить, что после Уимблдона 25-летний теннисист провел только два матча. На турнире в Вашингтоне он переиграл Борну Чорича, после чего снова потерпел поражение от Мпетши-Перрикара.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В общем, сейчас сложно сказать что-то конкретное о состоянии теннисиста из Финляндии.

    Зверев

    Саша тем временем входит в список основных фаворитов турнира. Сейчас он в одном ряду с Карлосом Алькарасом, Новаком Джоковичем и Янником Синнером.

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    • В 2020 году Зверев дошел на американском мэйджоре до финала, в 2021-м до полуфинала, в 2022-м ему пришлось пропустить турнир из-за травмы, а в 2023-м добрался до четвертьфинала.

    При этом надо не забывать, что в прошлом году немецкий теннисит большую часть времени набирал форму после серьезной травмы.

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    В текущем сезоне Зверев играет значительно лучше, о чем свидетельствуют и его результаты. Прежде всего, это финал на Ролан Гаррос и победа на «Мастерсе» в Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в победе фаворита. На Руусувуори можно поставить за 8.60.

    Прогноз: два предыдущих матча против финна получились для Саша не самыми простыми. Вполне вероятно, что понервничать придется и в предстоящей игре.

    Руусувуори из тех, кто периодически может доставлять неприятности даже фаворитам. Просто не всегда легко угадать, когда это произойдет.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 32,5 за 2.01.

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    Руусувуори — Зверев: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Звереву понадобится пятый сет в матче с Руусувуори?
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