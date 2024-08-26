Россиянин Павел Котов сыграет против бельгийца Зизу Бергса в первом круге Окрытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бергс — Котов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бергс

В трех предыдущих сезонах бельгийский теннисист безуспешно пытался пройти квалификацию в Нью-Йорке.

На этот раз ему удалось избежать участия в этом неприятном и сложнейшем мероприятии.

В текущем сезоне Бергс кое-как закрепился в топ-100, благодаря чему и попал в основную сетку американского мэйджора.

Прогнозы и ставки на US Open

Также стоит обратить внимание на то, что в этом году Бергс прошел хотя бы раунд на харде на уровне основной сетки ATP только в Уинстон-Сейлеме. Здесь 25-летний теннисист выиграл у Райли Опелки и Томаса Этчеверри, после чего уступил Алексу Микельсену.

Котов

Павел тем временем третий год подряд сыграет в основной сетке Открытого чемпионата США, что уже можно считать успехом.

В двух предыдущих сезонах российский теннисист проиграл на старте турнира — Брэндону Накашиме и Ринки Хиджикате.

Как и Бергс, Котов на неделе перед US Open прошел два раунда в Уинстон-Сейлеме — выиграл у Александра Мюллера и Закари Свайды, после чего уступил Лоренцо Сонего.

В текущем сезоне Котов провел на харде 13 матчей — одержал шесть побед и потерпел семь поражений. На этом покрытии ему не так комфортно, как на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 1.87, победу Котова букмекеры предлагают за 1.94.

Прогноз: Павел не самый предсказуемый человек, поэтому здесь, пожалуй, лучше обойтись без ставок на исход. При этом есть ощущение, что бельгийцу и россиянину понадобится не только четвертый, но пятый сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.97.