ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нуралы Алип — защитник «Зенита» «Зенит» едва не проиграл «Спартаку». Латышонок вновь спас питерцев Виктор ОсимхенНа флажке. Осимхен, Стерлинг, Кьеза и еще 27 игроков, которым нужен трансфер до закрытия окна Эрлинг Холанн, Бернарду Силва и Кевин де БрёйнеАПЛ. «МЮ» уступил «Брайтону», «Ман Сити» разгромил «Ипсвич», «Арсенал» справился с «Астон Виллой»
    Все новости спорта

    Котов впервые выиграет матч на US Open?

    Бергс — Котов. Ставка (к. 1.97) и прогноз на US Open 26 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на US Open Прогнозы на ATP Прогнозы на Павел Котов
    Прогноз и ставки на Бергс — Котов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против бельгийца Зизу Бергса в первом круге Окрытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бергс — Котов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Бергс

    В трех предыдущих сезонах бельгийский теннисист безуспешно пытался пройти квалификацию в Нью-Йорке.

    На этот раз ему удалось избежать участия в этом неприятном и сложнейшем мероприятии.

    В текущем сезоне Бергс кое-как закрепился в топ-100, благодаря чему и попал в основную сетку американского мэйджора.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Также стоит обратить внимание на то, что в этом году Бергс прошел хотя бы раунд на харде на уровне основной сетки ATP только в Уинстон-Сейлеме. Здесь 25-летний теннисист выиграл у Райли Опелки и Томаса Этчеверри, после чего уступил Алексу Микельсену.

    Котов

    Павел тем временем третий год подряд сыграет в основной сетке Открытого чемпионата США, что уже можно считать успехом.

    В двух предыдущих сезонах российский теннисист проиграл на старте турнира — Брэндону Накашиме и Ринки Хиджикате.

    Как и Бергс, Котов на неделе перед US Open прошел два раунда в Уинстон-Сейлеме — выиграл у Александра Мюллера и Закари Свайды, после чего уступил Лоренцо Сонего.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В текущем сезоне Котов провел на харде 13 матчей — одержал шесть побед и потерпел семь поражений. На этом покрытии ему не так комфортно, как на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 1.87, победу Котова букмекеры предлагают за 1.94.

    Прогноз: Павел не самый предсказуемый человек, поэтому здесь, пожалуй, лучше обойтись без ставок на исход. При этом есть ощущение, что бельгийцу и россиянину понадобится не только четвертый, но пятый сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Хилл — Риччи
  • Бои
  • Сегодня в 07:10
    •  2.90
  • Прогноз на матч Каноннир — Борральо
  • Бои
  • Сегодня в 07:40
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уфа — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ланс — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Борнмут — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Торпедо — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Ницца — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бергс — Котов: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Котов впервые выиграет матч на US Open?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры