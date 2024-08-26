Россиянин Андрей Рублев сыграет против бразильца Тьяго Сейбота-Уайлда в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Сейбот-Уайлд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рублев

Если бы американский мэйджор начинался не в конце, а в начале августа, сейчас бы все (и мы тоже) кричали, что у Андрея вообще нет шансов повторить свой лучший результат в Нью-Йорке.

Месяц назад ситуация действительно вызывала беспокойство, однако потом Рублев мощно провел два «Мастерса» — и люди снова успокоились.

Более того, в Монреале Рублев дошел до финала. Главным событием стала, конечно же, его победа над Янником Синнером в четвертьфинале.

В решающем матче Рублев проиграл австралийцу Алексей Попырину, но в целом это было очень успешное выступление.

Прогнозы и ставки на US Open

К слову, Рублев — всего лишь один из двух теннисистов, кому в этом сезоне удалось добраться до финала на двух «Мастерсах».

Андрей четыре раза доходил на US Open до четвертьфинала.

Сейбот-Уайлд

Тьяго на неделе перед американским мэйджором напомнил, что он может быть опасен не только на грунте.

Бразильский теннисист прошел два раунда в Уинстон-Сейлеме — выиграл у Джеймса Дакворта и Нуну Боржеша, после чего уступил талантливому американцу Лернеру Тину.

Также не будем забывать, что весной Сейбот-Уайлд прошел квалификацию и выиграл по два матча в основной сетке «Мастерсов» в Индиан-Уэллс и Майами.

При этом отдельно стоит отметить, что в Индиан-Уэллс Тьяго выиграл у Карена Хачанова, а в Майами — у Тейлора Фрица.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Сейбота-Уайлда букмекеры предлагают за 8.10.

Прогноз: Андрей тоже не понаслышке знает, насколько опасен порой этот бразилец. В начале года он едва не проиграл Сейботу-Уайлду на старте Australian Open. Тьяго был максимально близок к тому, чтобы совершить камбэк с 0-2 по сетам.

Несмотря на это, склоняемся к тому, что в предстоящем матче до настоящей интриги не дойдет. Ждем уверенную победу фаворита.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-7,5) за 2.12.