Андрей Рублёв
Тиагу Зайбот Вилд (Бразилия)
Рублев
Если бы американский мэйджор начинался не в конце, а в начале августа, сейчас бы все (и мы тоже) кричали, что у Андрея вообще нет шансов повторить свой лучший результат в Нью-Йорке.
Месяц назад ситуация действительно вызывала беспокойство, однако потом Рублев мощно провел два «Мастерса» — и люди снова успокоились.
Более того, в Монреале Рублев дошел до финала. Главным событием стала, конечно же, его победа над Янником Синнером в четвертьфинале.
В решающем матче Рублев проиграл австралийцу Алексей Попырину, но в целом это было очень успешное выступление.
К слову, Рублев — всего лишь один из двух теннисистов, кому в этом сезоне удалось добраться до финала на двух «Мастерсах».
Андрей четыре раза доходил на US Open до четвертьфинала.
Сейбот-Уайлд
Тьяго на неделе перед американским мэйджором напомнил, что он может быть опасен не только на грунте.
Бразильский теннисист прошел два раунда в Уинстон-Сейлеме — выиграл у Джеймса Дакворта и Нуну Боржеша, после чего уступил талантливому американцу Лернеру Тину.
Также не будем забывать, что весной Сейбот-Уайлд прошел квалификацию и выиграл по два матча в основной сетке «Мастерсов» в Индиан-Уэллс и Майами.
При этом отдельно стоит отметить, что в Индиан-Уэллс Тьяго выиграл у Карена Хачанова, а в Майами — у Тейлора Фрица.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Сейбота-Уайлда букмекеры предлагают за 8.10.
Прогноз: Андрей тоже не понаслышке знает, насколько опасен порой этот бразилец. В начале года он едва не проиграл Сейботу-Уайлду на старте Australian Open. Тьяго был максимально близок к тому, чтобы совершить камбэк с 0-2 по сетам.
- 1.92Рууд — Бу: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.93Попырин — Квон: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.01Рамос — Берреттини: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Несмотря на это, склоняемся к тому, что в предстоящем матче до настоящей интриги не дойдет. Ждем уверенную победу фаворита.
Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-7,5) за 2.12.