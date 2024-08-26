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    Рублев шокирует в первом круге US Open?

    Рублев — Сейбот-Уайлд. Ставка (к. ) и прогноз на US Open 26 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Сейбот-Уайлд
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против бразильца Тьяго Сейбота-Уайлда в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Сейбот-Уайлд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 26 Августа 2024 года

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •  Андрей Рублёв 19:30 Тиагу Зайбот Вилд (Бразилия)

    Тиагу Зайбот Вилд (Бразилия)

  • US Open. Мужчины
    •

    Рублев

    Если бы американский мэйджор начинался не в конце, а в начале августа, сейчас бы все (и мы тоже) кричали, что у Андрея вообще нет шансов повторить свой лучший результат в Нью-Йорке.

    Месяц назад ситуация действительно вызывала беспокойство, однако потом Рублев мощно провел два «Мастерса» — и люди снова успокоились.

    Более того, в Монреале Рублев дошел до финала. Главным событием стала, конечно же, его победа над Янником Синнером в четвертьфинале.

    В решающем матче Рублев проиграл австралийцу Алексей Попырину, но в целом это было очень успешное выступление.

    Прогнозы и ставки на US Open

    К слову, Рублев — всего лишь один из двух теннисистов, кому в этом сезоне удалось добраться до финала на двух «Мастерсах».

    Андрей четыре раза доходил на US Open до четвертьфинала.

    Сейбот-Уайлд

    Тьяго на неделе перед американским мэйджором напомнил, что он может быть опасен не только на грунте.

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    • Бразильский теннисист прошел два раунда в Уинстон-Сейлеме — выиграл у Джеймса Дакворта и Нуну Боржеша, после чего уступил талантливому американцу Лернеру Тину.

    Также не будем забывать, что весной Сейбот-Уайлд прошел квалификацию и выиграл по два матча в основной сетке «Мастерсов» в Индиан-Уэллс и Майами.

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    При этом отдельно стоит отметить, что в Индиан-Уэллс Тьяго выиграл у Карена Хачанова, а в Майами — у Тейлора Фрица.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Сейбота-Уайлда букмекеры предлагают за 8.10.

    Прогноз: Андрей тоже не понаслышке знает, насколько опасен порой этот бразилец. В начале года он едва не проиграл Сейботу-Уайлду на старте Australian Open. Тьяго был максимально близок к тому, чтобы совершить камбэк с 0-2 по сетам.

    Несмотря на это, склоняемся к тому, что в предстоящем матче до настоящей интриги не дойдет. Ждем уверенную победу фаворита.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-7,5) за 2.12.

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    Рублев — Сейбот-Уайлд: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Рублев шокирует в первом круге US Open?
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