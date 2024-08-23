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    Теннисистки разыграют путёвку в 1/2, сыграв три сета?

    Андреева — Сан. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч, Монтеррей, 23 августа 2024 года

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    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева и Лулу Сан из Новой Зеландии встретятся в четвертьфинале рейтингового турнира в Монтеррей (Мексика). Матч пройдёт 23 августа, начало — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Сан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монтеррей. Женщины 23 Августа 2024 года

    Эрика Андреева (Россия)

  • Монтеррей. Женщины
    •  Эрика Андреева (Россия) 00:30 Lulu Sun

    Lulu Sun

  • Монтеррей. Женщины
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    Андреева

    Эрика Андреева вышла в четвертьфинал WTA Монтерей, во втором круге мексиканского турнира российская теннисистка выиграла у американки Даниэль Коллинз (1:6, 6:3, 6:3). На корте соперницы провели 1 час и 52 минуты игрового времени.

    В этом матче российская теннисистка 4 раза подала навылет и допустила три двойные ошибки.

    В первом круге соревнований Эрика Андреева также победила Ангелину Калинину из Украины (6:1,6:4).

    Прогнозы на теннис

    Эрика Андреева в рейтинге WTA занимает 89 место.

    Сан

    Лулу Сан вышла в четвертьфинал мексиканского турнира, переиграв во втором круге Марию Лурдес Карле из Аргентины (6:3, 2:6, 7:6).

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    • На старте турнира теннисистка из Новой Зеландии оказалась сильнее французской теннисистки Хлоэ Паке (7:6, 6:3).

    В рейтинге женской теннисной ассоциациии Лулу Сан занимает 57 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.90, победу Сан букмекеры предлагают за 1.91.

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    Прогноз: Теннисистки на кортах ранее не встречались, это будет первая встреча между Эрикой Андреевой и Лулу Сан. Соперницы примерно одинакового уровня, предсказать победителя пары — сложно. Но можно рискнуть в пользу результативности поединка и поставить на игру в три сета.

    Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 22.5 с коэффициентом 2.00.

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    Андреева — Сан. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч, Монтеррей, 23 августа 2024 года . Ставка и прогноз на матч Андреева — Сан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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