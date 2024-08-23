Эрика Андреева (Россия)
Lulu Sun
Андреева
Эрика Андреева вышла в четвертьфинал WTA Монтерей, во втором круге мексиканского турнира российская теннисистка выиграла у американки Даниэль Коллинз (1:6, 6:3, 6:3). На корте соперницы провели 1 час и 52 минуты игрового времени.
В этом матче российская теннисистка 4 раза подала навылет и допустила три двойные ошибки.
В первом круге соревнований Эрика Андреева также победила Ангелину Калинину из Украины (6:1,6:4).
Эрика Андреева в рейтинге WTA занимает 89 место.
Сан
Лулу Сан вышла в четвертьфинал мексиканского турнира, переиграв во втором круге Марию Лурдес Карле из Аргентины (6:3, 2:6, 7:6).
На старте турнира теннисистка из Новой Зеландии оказалась сильнее французской теннисистки Хлоэ Паке (7:6, 6:3).
В рейтинге женской теннисной ассоциациии Лулу Сан занимает 57 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.90, победу Сан букмекеры предлагают за 1.91.
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Прогноз: Теннисистки на кортах ранее не встречались, это будет первая встреча между Эрикой Андреевой и Лулу Сан. Соперницы примерно одинакового уровня, предсказать победителя пары — сложно. Но можно рискнуть в пользу результативности поединка и поставить на игру в три сета.
Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 22.5 с коэффициентом 2.00.