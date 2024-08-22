Ринки Хиджиката (Австралия)
Давид Гоффен
Хиджиката
Ринки на этой неделе провел уже два трехсетовых матча. В первом он одержал волевую победу над французом Артуром Казо — 4:6, 6:3, 7:6.
Но пока что главным событием для австралийца остается победа над Борной Чоричем — 3:6, 6:3, 7:5.
Хиджиката взял реванш у хорвата за поражение на прошлогоднем турнире в Уинстон-Сейлеме. В психологическом плане это важный результат.
С другой стороны, успех Хиджикаты в матче с Чоричем не стал сюрпризом, учитывая его прогресс в этом году.
Ринки четвертый раз в текущем сезоне дошел до четвертьфинала на уровне ATP.
Гоффен
Давид тем временем впервые за два года выиграл три подряд матча на уровне ATP.
Бельгийский теннисист начал турнир с победы над испанцем Хауме Муньяром (7:5, 4:6, 6:3), после чего выиграл у итальянца Лучано Дардери (6:2, 6:4).
В третьем раунде Гоффен остановил француза Артура Риндеркнеша — 6:3, 6:3.
На прошлой неделе 33-летний Гоффен дошел до полуфинала на «челленджере» в Кэри. В 1/2-й бывшая седьмая ракетка мира уступил Роману Сафиуллину в матче с двумя тай-брейками.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Хиджикаты в этом матче можно поставить за 2.30, победу Гоффена букмекеры предлагают за 1.62.
Прогноз: скорее всего, Ринки обыграет еще одного опытного соперника. Гоффену может банально не хватить топлива на предстоящую игру. Четыре матча за четыре дня — для бельгийца это настоящий марафон.
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Рекомендуемая ставка: победа Хиджикаты за 2.30.