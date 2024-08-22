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    Сможет ли Гоффен выиграть у Хиджикаты?

    Хиджиката — Гоффен. Ставка (к. 2.30) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хиджиката — Гоффен
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    Ринки Хиджиката
    Бельгиец Давид Гоффен сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 22 августа, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хиджиката — Гоффен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 22 Августа 2024 года

    Ринки Хиджиката (Австралия)

  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
    •  Ринки Хиджиката (Австралия) 23:00 Давид Гоффен

    Давид Гоффен

  • Бельгия
    •

    Хиджиката

    Ринки на этой неделе провел уже два трехсетовых матча. В первом он одержал волевую победу над французом Артуром Казо — 4:6, 6:3, 7:6.

    Но пока что главным событием для австралийца остается победа над Борной Чоричем — 3:6, 6:3, 7:5.

    Хиджиката взял реванш у хорвата за поражение на прошлогоднем турнире в Уинстон-Сейлеме. В психологическом плане это важный результат.

    С другой стороны, успех Хиджикаты в матче с Чоричем не стал сюрпризом, учитывая его прогресс в этом году.

    Прогнозы на теннис

    Ринки четвертый раз в текущем сезоне дошел до четвертьфинала на уровне ATP.

    Гоффен

    Давид тем временем впервые за два года выиграл три подряд матча на уровне ATP.

    Бельгийский теннисист начал турнир с победы над испанцем Хауме Муньяром (7:5, 4:6, 6:3), после чего выиграл у итальянца Лучано Дардери (6:2, 6:4).

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    • В третьем раунде Гоффен остановил француза Артура Риндеркнеша — 6:3, 6:3.

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    На прошлой неделе 33-летний Гоффен дошел до полуфинала на «челленджере» в Кэри. В 1/2-й бывшая седьмая ракетка мира уступил Роману Сафиуллину в матче с двумя тай-брейками.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Хиджикаты в этом матче можно поставить за 2.30, победу Гоффена букмекеры предлагают за 1.62.

    Прогноз: скорее всего, Ринки обыграет еще одного опытного соперника. Гоффену может банально не хватить топлива на предстоящую игру. Четыре матча за четыре дня — для бельгийца это настоящий марафон.

    Рекомендуемая ставка: победа Хиджикаты за 2.30.

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    Хиджиката — Гоффен. Ставка (к. 2.30) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Хиджиката — Гоффен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
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