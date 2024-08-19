Китаец Цзюньчэн Шан сыграет против аргентинца Франсиско Комесаны в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 19 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Комесана — Шан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Комесана

Про Франсиско многие узнали в начале июля, когда он одержал супер сенсационную победу над Андреем Рублевым в первом круге Уимблдона.

В своем всего лишь втором в карьере матче на траве аргентинец обыграл одного из лучших теннисистов мира. В итоге на британском мэйджоре он дошел до третьего раунда, где уступил Лоренцо Музетти.

С тех пор Комесана сыграл на трех грунтовых турнирах. Сначала 108-я ракетка мира проиграл Франсиско Серундоло на старте соревнований в Гамбурге, а потом дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Тампере (Финляндия) и до полуфинала в Сан-Марино.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне 23-летний Комесана до сих пор провел на харде лишь три матча. В январе он безуспешно пытался пройти квалификацию в Брисбене и на Australian Open.

Шан

Цзюньчэн тем временем продолжает демонстрировать прогресс. В конце июля китаец дошел дошел до полуфинала в Атланте.

Здесь, в первую очередь, стоит отметить классную победу Шана над Беном Шелтоном (7:6, 6:4) во втором круге. Американец лично убедился в том, чт представитель Поднебесной не случайно закрепился в топ-100.

На турнире ATP 500 Шан начал с уверенной победы над шведом Элиасом Имером, но уже в следующем раунде не смог доиграть из-за травмы матч с французом Артуром Риндеркнешем.

В итоге 19-летнему теннисисту пришлось пропустить «Мастерсы» в Монреале и Цинциннати. По всей видимости, это была мера предосторожности.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Комесану в этом матче можно поставить за 3.78, победу Шана букмекеры предлагают за 1.27.

Прогноз: аргентинец умеет удивлять, но в данном случае мы считаем, что у талантливого китайца не будет серьезных проблем на старте турнира. Цзюньчэн отлично играет на твердом покрытии.

Рекомендуемая ставка: победа Шана с форой по геймам (-4,5) за 2.06.