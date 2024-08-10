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    Соболенко подтвердит статус фаворита и выйдет в 1/2

    Анисимова — Соболенко. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч, Торонто, 10 августа 2024 года

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    Арина Соболенко
    Беларуска Арина Соболенко и американка Аманда Анисимова встретятся в четвертьфинале «тысячника» в Торонто. Матч пройдёт 10 августа, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Анисимова — Соболенко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монреаль. Женщины 10 Августа 2024 года

    Аманда Анисимова

  • США
    •  Аманда Анисимова 23:00 Арина Соболенко

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •

    Анисимова

    Третью победу подряд одержала Аманда Анисимова на турнире в Торонто. Сначала была обыграна американка Каролин Долхайд (6:1,6:4), а затем россиянка Дарья Касаткина (6:4, 6:3).

    В битве за выход в четвертьфинал «тысячника» американка играла против Анны Калинской из Росиии. Соперницы провели на корте лишь 23 минуты игрового времени.

    Дело в том, что поединок был завершён досрочно, так как Калинская снялась с матча, почувствовав себя плохо. Соперницы провели лишь один сет, в котором Аманда Анисимова выиграла (6:2).

    Прогнозы на теннис

    На данный момент Аманда Анисимова занимает 132 место в рейтинге WTA.

    Соболенко

    Главный претендент на победу «тысячника» в Торонто Арина Соболенко продолжает побеждать на канадском турнире.

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    • В Тороно белорусская теннисистка не проиграла ещё не одного сета. Сначала была обыграна китаянка Юэ Юань (6:2, 6:2). А путёвку в четвертьфинал Соболенко вырвала у Кэти Бултер (6:3, 6:3).

    Белорусская спортсменка восстанавливается после травмы плеча, Соболенко не играла месяц, пропустив Олимпийские игры и Уимблдон.

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    Арина Соболенко в рейтинге WTA занимает 3 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.20, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 4.56.

    Прогноз: В этом году теннисистки уже играли между собой. Арина Соболенко выиграла у Анисимовой на Australian Open (6:3, 6:2). Белорусская теннисистка может повторить.

    Рекомендуемая ставка: Победа Соболенко (-5) с коэффициентом 1.85.

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    Анисимова — Соболенко: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 10.08.2024. Прогнозы на теннис. Соболенко подтвердит статус фаворита и выйдет в 1/2
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