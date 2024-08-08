Датчанин Хольгер Руне сыграет против испанца Пабло Каррено-Бусты во втором круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 8 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Каррено-Буста, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Руне

Первым соперником Хольгера на этой неделе должен был стать канадец Милош Раонич, который в последний момент снялся из-за проблем с плечом.

В итоге датчанину пришлось играть против Роберто Баутисты-Агута. Матч получился не самым простым — 6:2, 3:6, 6:2.

Несмотря на то, что испанец взял второй сет, позитивных моментов все равно было больше.

В первом и третьем сетах Руне отдал на первой подаче в общей сложности лишь два очка.

Прогнозы на теннис

Есть ощущение, что 21-летнему теннисисту все-таки удалось неплохо подготовиться к текущем турниру.

Каррено-Буста

Пабло тем временем впервые с января 2023-го выиграл матч на уровне ATP.

Предыдущие полтора года превратились для испанца в настоящее испытание из-за травмы локтя.

В Монреале Каррено-Буста начал с волевой победы над венгром Фабианом Марожаном — 6:7, 7:6, 6:3.

Для него это был всего лишь шестой матч после возвращения в тур и первый на харде.

Интересно, что Каррено-Буста выигрывал «Мастерс» в Монреале в 2022 году. Понятно, что сейчас он не готов к таким подвигам.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.28, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 3.70.

Прогноз: Пабло ведет 3-0 в личных встречах с Хольгером. Примечательно, что их предыдущая встреча состоялась ровно два года назад во втором круге «тысячника» в Монреале, Каррено-Буста тогда разгромил Руне — 6:0, 6:3.

Скорее всего, на этот раз Руне воспользуется проблемами бывшей десятой ракетки мира. Пабло все-таки пока далек от своей оптимальной формы.

Рекомендуемая ставка: победа Руне с форой по геймам (-4,0) за 1.96.