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    Линетт без особых проблем одолеет слабую канадку?

    Линетт — Марино. Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч в Торонто 05 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Линетт — Марино
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    Магда Линетт
    Полька Магда Линетт и канадка Ребекка Марино встретятся в первом круге турнира в Торонто. Матч пройдет 05 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Линетт — Марино, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Магда Линетт

    После полуторагодичного назад прорыва Линетт в Австралии наступила долгая и мучительная полоса кризиса, которая только сейчас начинает подходить к концу.

    Несмотря на то, что в рамках Олимпиады полька выбыла уже во втором круге соревнований, проиграв итальянке Паолини, до этого она одержала победу на челленджере в Праге.

    Очевидно, что Магда в довольно приличной форме, и даже переход с грунта на синтетику не сильно должен отразиться на результатах Линетт.

    Поединок против Марино окажется простой разминкой, поскольку уровень канадки сейчас явно не соответствует квалификации польки.

    Ребекка Марино

    Неучастие канадки на родном для себя турнире расценивалось бы как дискриминация по паспорту, но сама Марино имеет достаточный рейтинг для того, чтобы претендовать на основную сетку престижного «тысячника».

    Прогнозы на теннис

    Хвастаться по этому сезону Ребекке особо нечем, хотя в прошлом у неё проскакивали действительно качественные старты.

    Сейчас же канадка даже в финал не самых топовых «фьючерсов» выходит по большим праздникам. На последнем старте в Лексингтоне пришлось довольствоваться лишь полуфиналом.

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    Подобные результаты вряд ли помогут на достойном уровне сыграть против Линетт, которая в последние недели разошлась не на шутку.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Линетт — 1.34, победа Марино — 3.33.

    Прогноз: Линетт спокойно разберется со своей соперницей в этом матче

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.93

    Альтернативный прогноз: Игра получится без большого числа сыгранных геймов

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.94

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    Линетт — Марино: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 05.08.2024. Прогнозы на теннис. Линетт без особых проблем одолеет слабую канадку?
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