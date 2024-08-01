Каспер Рууд
Феликс Оже-Альяссим
Рууд
Каспер в предыдущем раунде одержал уверенную победу над Франсиско Серундоло — 6:3, 6:4.
В этом весь Рууд — сначала он отдает сет 206-й ракетке мира Андреа Вавассори, а потом спокойно обыгрывает классного аргентинского грунтовика.
В матче против Серундоло норвежский теннисист не отдал ни гейма на своей подаче и сделал по брейку в каждом сете.
Рууд пятый раз в сезоне выиграл на грунте не менее трех матчей.
Оже-Альяссим
Феликс тем временем преподнес главную сенсацию третьего круга. Вопреки всем ожиданиям, канадец выиграл у Даниила Медведева — 6:3, 7:6.
Дело в том, что до вчерашнего дня россиянин вел 7:0 в личных встречах с Оже-Альяссимом. Но на этот раз что-то пошло не так — Медведев хуже играл в ключевых моментах.
Также стоит отметить, что Оже-Альяссим отлично подавал — у Даниила не было ни одного брейк-пойнта.
В общем, это был, возможно, даже лучший матч Феликса в текущем сезоне.
Оже-Альяссим пока не проиграл ни сета на олимпийском турнире. Перед этим он разгромил Маркоса Гирона и Максимилиана Мартерера.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.56, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 2.49.
Прогноз: весной Феликс выиграл у Каспера на грунте в Мадриде со счетом 6:4, 7:5. Судя по тому, как канадец играл с Медведевым, норвежцу будет сложно взять реванш.
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Правда, большой уверенности в победе Оже-Альяссима тоже нет. Здесь очень сложно спрогнозировать исход.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.