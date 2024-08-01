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    Рууд — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.97) и прогноз на олимпийский турнир 1 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Оже-Альяссим
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале олимпийского турнира в Париже. Матч пройдет 1 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Оже-Альяссим, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Мужчины 01 Августа 2024 года

    Каспер Рууд

  • Норвегия
    •  Каспер Рууд 17:00 Феликс Оже-Альяссим

    Феликс Оже-Альяссим

  • Канада
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    Рууд

    Каспер в предыдущем раунде одержал уверенную победу над Франсиско Серундоло — 6:3, 6:4.

    В этом весь Рууд — сначала он отдает сет 206-й ракетке мира Андреа Вавассори, а потом спокойно обыгрывает классного аргентинского грунтовика.

    В матче против Серундоло норвежский теннисист не отдал ни гейма на своей подаче и сделал по брейку в каждом сете.

    Прогнозы на теннис

    Рууд пятый раз в сезоне выиграл на грунте не менее трех матчей.

    Оже-Альяссим

    Феликс тем временем преподнес главную сенсацию третьего круга. Вопреки всем ожиданиям, канадец выиграл у Даниила Медведева — 6:3, 7:6.

    Дело в том, что до вчерашнего дня россиянин вел 7:0 в личных встречах с Оже-Альяссимом. Но на этот раз что-то пошло не так — Медведев хуже играл в ключевых моментах.

    Также стоит отметить, что Оже-Альяссим отлично подавал — у Даниила не было ни одного брейк-пойнта.

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    В общем, это был, возможно, даже лучший матч Феликса в текущем сезоне.

    Оже-Альяссим пока не проиграл ни сета на олимпийском турнире. Перед этим он разгромил Маркоса Гирона и Максимилиана Мартерера.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.56, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 2.49.

    Прогноз: весной Феликс выиграл у Каспера на грунте в Мадриде со счетом 6:4, 7:5. Судя по тому, как канадец играл с Медведевым, норвежцу будет сложно взять реванш.

    Правда, большой уверенности в победе Оже-Альяссима тоже нет. Здесь очень сложно спрогнозировать исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.

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    Рууд — Оже-Альяссим: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рууд переиграть обидчика Медведева?
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