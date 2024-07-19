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    Серундоло на этот раз проиграет Мартинесу?

    Серундоло — Мартинес. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гамбурге 19 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Серундоло — Мартинес
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    Франсиско Серундоло
    Аргентинец Франсиско Серундоло сыграет против испанца Педро Мартинеса в четвертьфинале турнира в Гамбурге. Матч пройдет 19 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Мартинес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Серундоло

    Аргентинский теннисист четвертый раз в сезоне выиграл на грунте не менее двух матчей подряд.

    Ранее в этом году Франсиско дошел до полуфинала в Рио-де-Жанейро, до четвертьфинала на «тысячнике» в Мадриде и до четвертого круга на Ролан Гаррос. Пока что это покрытие остается для него основным.

    На этой неделе Серундоло до сих пор не проиграл ни сета. Более того, во втором раунде он отдал немцу Максимилиану Мартереру всего лишь два гейма — 6:0, 6:2.

    В первом матче 33-я ракетка мира одержал победу над соотечественником Франсиско Комесаной — 7:5, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Серундоло в Гамбурге пока остается выход в полуфинал в 2022 году.

    Мартинес

    Педро тем временем тоже четвертый раз в сезоне выиграл не менее двух матчей на грунтовом турнире ATP.

    В начале марта испанец дошел до полуфинала в Сантьяго, а в апреле добрался до финала в Эшториле и до четвертьфинала в Бухаресте.

    В Гамбурге Мартинес начал с победы над итальянцем Маттео Арнальди — 7:6, 6:1.

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    Во втором матче 49-я ракетка мира выиграл у француза Юго Бланше — 6:4, 0:6, 7:5. В решающем сете Мартинес уступал 5:2 и спас матчбол при 5:3. Камбэк получился максимально эффектным.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.32, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 3.40.

    Прогноз: два года назад Франсиско легко переиграл испанца на траве в Лондоне.

    Безусловно, на грунте со стороны Педро будет совершенно другой уровень сопротивления. Аргентинца сложно назвать здесь явным фаворитом. В этом году Мартинес обыгрывал на грунте таких соперников, как Артур Фис, Каспер Рууд, Стэн Вавринка и Роберто Баутиста-Агут.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Серундоло — Мартинес: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 19.07.2024. Прогнозы на теннис. Серундоло на этот раз проиграет Мартинесу?
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