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    Шмидлова остановит сильную россиянку?

    Аванесян — Шмидлова. Ставка (к. 2.40) и прогноз на матч в Будапеште 19 июля 2024 года

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    Анна Каролина Шмидлова
    Россиянка Элина Аванесян и испанка Анна Каролина Шмидлова встретятся в четвертьфинале турнира в Будапеште. Матч пройдет 19 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аванесян — Шмидлова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Будапешт. Женщины 19 Июля 2024 года

    Элина Аванесян (Россия)

  • Будапешт. Женщины
    •  Элина Аванесян (Россия) 11:00 Анна Шмидлова

    Анна Шмидлова

  • Словакия
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    Элина Аванесян

    После не очень удачного выступления на траве у Аванесян снова наступила светлая полоса по сезону, и в Венгрии она выглядит просто потрясающе.

    Были определенные сомнения, что она сможет быстро вспомнить свою отличную игру на грунте с конца весны, но ей удалось это сделать.

    За два матча в Будапеште она расправилась с полькой Френх, а затем с испанкой Машаровой, хоть ей и понадобилось на это целых три сета.

    В игре против Шмидловой у россиянки никакого перевеса нет, поскольку у словачки сила и точность ударов нисколько не уступает Элининым.

    Анна Каролина Шмидлова

    Никаких ожиданий от выступлений Шмидловой на турнире в Венгрии не было, поскольку этот сезон она проводит значительно слабее, чем прошлый.

    Прогнозы на теннис

    Однако словачка всем показала, что недооценивать ее не стоит, и абсолютно заслуженно пробралась в четвертьфинал.

    На венгерском соревновании Анна Каролина сначала обыграла россиянку Рахимову, а затем и заметно сдавшую испанку Соррибес-Тормо.

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    Игра против Аванесян будет упорной, и легкой прогулкой не завершится ни для одной из теннисисток.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Аванесян — 1.58, победа Шмидловой — 2.40.

    Прогноз: Шмидлова вполне может одержать победу

    Ставка: П2 за 2.40

    Альтернативный прогноз: Теннисистки проведут на корте три сета

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.41

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    Аванесян — Шмидлова: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 19.07.2024. Прогнозы на теннис. Шмидлова остановит сильную россиянку?
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