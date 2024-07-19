Элина Аванесян (Россия)
Анна Шмидлова
Элина Аванесян
После не очень удачного выступления на траве у Аванесян снова наступила светлая полоса по сезону, и в Венгрии она выглядит просто потрясающе.
Были определенные сомнения, что она сможет быстро вспомнить свою отличную игру на грунте с конца весны, но ей удалось это сделать.
За два матча в Будапеште она расправилась с полькой Френх, а затем с испанкой Машаровой, хоть ей и понадобилось на это целых три сета.
В игре против Шмидловой у россиянки никакого перевеса нет, поскольку у словачки сила и точность ударов нисколько не уступает Элининым.
Анна Каролина Шмидлова
Никаких ожиданий от выступлений Шмидловой на турнире в Венгрии не было, поскольку этот сезон она проводит значительно слабее, чем прошлый.
Однако словачка всем показала, что недооценивать ее не стоит, и абсолютно заслуженно пробралась в четвертьфинал.
На венгерском соревновании Анна Каролина сначала обыграла россиянку Рахимову, а затем и заметно сдавшую испанку Соррибес-Тормо.
Игра против Аванесян будет упорной, и легкой прогулкой не завершится ни для одной из теннисисток.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Аванесян — 1.58, победа Шмидловой — 2.40.
Прогноз: Шмидлова вполне может одержать победу
- 2.32Фис — Руне: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 1.74Шрамкова — Лис: прогноз и ставкаЗавтра в 11:00
- 1.95Дардери — Баэс: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 2.40
Альтернативный прогноз: Теннисистки проведут на корте три сета
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.41