Россиянка Элина Аванесян и испанка Анна Каролина Шмидлова встретятся в четвертьфинале турнира в Будапеште. Матч пройдет 19 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аванесян — Шмидлова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Элина Аванесян

После не очень удачного выступления на траве у Аванесян снова наступила светлая полоса по сезону, и в Венгрии она выглядит просто потрясающе.

Были определенные сомнения, что она сможет быстро вспомнить свою отличную игру на грунте с конца весны, но ей удалось это сделать.

За два матча в Будапеште она расправилась с полькой Френх, а затем с испанкой Машаровой, хоть ей и понадобилось на это целых три сета.

В игре против Шмидловой у россиянки никакого перевеса нет, поскольку у словачки сила и точность ударов нисколько не уступает Элининым.

Анна Каролина Шмидлова

Никаких ожиданий от выступлений Шмидловой на турнире в Венгрии не было, поскольку этот сезон она проводит значительно слабее, чем прошлый.

Прогнозы на теннис

Однако словачка всем показала, что недооценивать ее не стоит, и абсолютно заслуженно пробралась в четвертьфинал.

На венгерском соревновании Анна Каролина сначала обыграла россиянку Рахимову, а затем и заметно сдавшую испанку Соррибес-Тормо.

Игра против Аванесян будет упорной, и легкой прогулкой не завершится ни для одной из теннисисток.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Аванесян — 1.58, победа Шмидловой — 2.40.

Прогноз: Шмидлова вполне может одержать победу

Ставка: П2 за 2.40

Альтернативный прогноз: Теннисистки проведут на корте три сета

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.41