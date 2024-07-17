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    Рублев снова проиграет?

    Рублев — Тиранте. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Бостаде 17 июля 2024 года

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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против аргентинца Тиаго Тиранте во втором круге турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 17 июля, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Тиранте, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Бостад. Мужчины 17 Июля 2024 года

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •  Андрей Рублёв 22:00 Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина)

    Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина)

  • Бостад. Мужчины
    •

    Рублев

    Андрей сыграет впервые после катастрофического провала на Уимблдоне.

    На этот раз он не прошел на британском мэйджоре даже первый круг, уступив аргентинцу Франсиско Комесане, который до встречи с российским теннисистом один раз в жизни играл траве.

    Очевидно, что Рублев находится не в лучшем психологическом состоянии. Скорее всего, на этой неделе он не сможет защитить прошлогодний титул в Бостаде.

    Прогнозы на теннис

    После февральского турнира в Дубае, на котором у него случился эмоциональный срыв во время матча с Александром Бубликом, Рублев показал свой настоящий уровень только на «Мастерсе» в Мадриде.

    Тиранте

    Аргентинский теннисист в первом круге одержал волевую победу над португальцем Хайма Фарией — 3:6, 6:1, 6:4.

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    • Тиранте третий раз в сезоне прошел раунд на уровне основной сетки ATP. Ранее он выиграл по одному матчу в Кордове и Сантьяго.

    В апреле 23-летний Тиранте выиграл грунтовый «челленджер» в Мехико. Правда, состав участником там был не самый серьезный.

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    Тиранте занимает 121-е место в рейтинге ATP. Выше 90-й строчки он пока не поднимался.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.18, победу Тиранте букмекеры предлагают за 4.90.

    Прогноз: в последнее время у Андрея чересчур много неудачных результатов, но сейчас мы все-таки склоняемся к тому, что он спокойно выйдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.98.

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