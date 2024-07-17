Андрей Рублёв
Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина)
Рублев
Андрей сыграет впервые после катастрофического провала на Уимблдоне.
На этот раз он не прошел на британском мэйджоре даже первый круг, уступив аргентинцу Франсиско Комесане, который до встречи с российским теннисистом один раз в жизни играл траве.
Очевидно, что Рублев находится не в лучшем психологическом состоянии. Скорее всего, на этой неделе он не сможет защитить прошлогодний титул в Бостаде.
После февральского турнира в Дубае, на котором у него случился эмоциональный срыв во время матча с Александром Бубликом, Рублев показал свой настоящий уровень только на «Мастерсе» в Мадриде.
Тиранте
Аргентинский теннисист в первом круге одержал волевую победу над португальцем Хайма Фарией — 3:6, 6:1, 6:4.
Тиранте третий раз в сезоне прошел раунд на уровне основной сетки ATP. Ранее он выиграл по одному матчу в Кордове и Сантьяго.
В апреле 23-летний Тиранте выиграл грунтовый «челленджер» в Мехико. Правда, состав участником там был не самый серьезный.
Тиранте занимает 121-е место в рейтинге ATP. Выше 90-й строчки он пока не поднимался.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.18, победу Тиранте букмекеры предлагают за 4.90.
Прогноз: в последнее время у Андрея чересчур много неудачных результатов, но сейчас мы все-таки склоняемся к тому, что он спокойно выйдет в следующий раунд.
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Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.98.