Россиянин Андрей Рублев сыграет против аргентинца Тиаго Тиранте во втором круге турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 17 июля, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Тиранте, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рублев

Андрей сыграет впервые после катастрофического провала на Уимблдоне.

На этот раз он не прошел на британском мэйджоре даже первый круг, уступив аргентинцу Франсиско Комесане, который до встречи с российским теннисистом один раз в жизни играл траве.

Очевидно, что Рублев находится не в лучшем психологическом состоянии. Скорее всего, на этой неделе он не сможет защитить прошлогодний титул в Бостаде.

Прогнозы на теннис

После февральского турнира в Дубае, на котором у него случился эмоциональный срыв во время матча с Александром Бубликом, Рублев показал свой настоящий уровень только на «Мастерсе» в Мадриде.

Тиранте

Аргентинский теннисист в первом круге одержал волевую победу над португальцем Хайма Фарией — 3:6, 6:1, 6:4.

Тиранте третий раз в сезоне прошел раунд на уровне основной сетки ATP. Ранее он выиграл по одному матчу в Кордове и Сантьяго.

В апреле 23-летний Тиранте выиграл грунтовый «челленджер» в Мехико. Правда, состав участником там был не самый серьезный.

Тиранте занимает 121-е место в рейтинге ATP. Выше 90-й строчки он пока не поднимался.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.18, победу Тиранте букмекеры предлагают за 4.90.

Прогноз: в последнее время у Андрея чересчур много неудачных результатов, но сейчас мы все-таки склоняемся к тому, что он спокойно выйдет в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.98.