Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против немца Рудольфа Моллекера в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 15 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Моллекер — Шевченко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Моллекер

Рудольф, как и в прошлом сезоне, получил wild card от организаторов турнира в Гамбурге.

В рейтинге этот немец занимает всего лишь 197-е место.

На минувшей неделе Моллекер не прошел даже первый раунд на «челленджере» в Брауншвейге — сразу же проиграл будущему победителю турнира Роберто Карбальесу-Баэне.

Правда, перед этим 23-летний Моллекер выиграл два матча в Карлсруэ. Дальше было поражение от словака Йозефа Ковалика в четвертьфинале.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Рудольф проиграл на старте турнира в Гамбурге своему соотечественнику Максимилиану Мартереру.

Шевченко

Саша по-прежнему находится в топ-60, несмотря на не самые лучшие результаты в последние несколько месяцев.

После февральского турнира в Роттердаме он еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

В Женеве Шевченко вышел в четвертьфинал на финна Эмиля Руусувуори, который не смог выйти на матч второго круга из-за травмы.

Также стоит отметить, что в этом году Шевченко выиграл лишь пять из 14-ти матчей на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Моллекера в этом матче можно поставить за 2.32, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: соперник действительно не самый опасный, но есть подозрение, что у Шевченко и здесь будут проблемы. Как-то совсем он не впечатляет в последнее время.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.