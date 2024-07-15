ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нико Уильямс (сборная Испании, в центре)Дневник Евро. Испания — чемпион, рекорды Ямаля, сэйв Ольмо, неудача Кейна и шесть лучших бомбардиров Эсекьель БаркоБарко едет зажигать в «Спартак». Знакомимся с аргентинским виртуозом мяча Ламин ЯмальИспания — Англия 2:1. Онлайн
  • 23:55
    • Сборная Испании — чемпион Европы-2024
    Все новости спорта

    Сможет ли Шевченко пройти первый круг в Гамбурге?

    Моллекер — Шевченко. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гамбурге 15 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Александр Шевченко Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Моллекер — Шевченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против немца Рудольфа Моллекера в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 15 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Моллекер — Шевченко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Гамбург. Мужчины 15 Июля 2024 года

    Рудольф Моллекер

  • Германия
    •  Рудольф Моллекер 17:30 Александр Шевченко (Россия)

    Александр Шевченко (Россия)

  • Гамбург. Мужчины
    •

    Моллекер

    Рудольф, как и в прошлом сезоне, получил wild card от организаторов турнира в Гамбурге.

    В рейтинге этот немец занимает всего лишь 197-е место.

    На минувшей неделе Моллекер не прошел даже первый раунд на «челленджере» в Брауншвейге — сразу же проиграл будущему победителю турнира Роберто Карбальесу-Баэне.

    Правда, перед этим 23-летний Моллекер выиграл два матча в Карлсруэ. Дальше было поражение от словака Йозефа Ковалика в четвертьфинале.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Рудольф проиграл на старте турнира в Гамбурге своему соотечественнику Максимилиану Мартереру.

    Шевченко

    Саша по-прежнему находится в топ-60, несмотря на не самые лучшие результаты в последние несколько месяцев.

  • Эпоха Алькараса, подвиг Джоковича, сенсация от Крейчиковой и достойное выступление Медведева
  • Уимблдон снова порадовал историческими событиями
  • Вчера

    • После февральского турнира в Роттердаме он еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

    В Женеве Шевченко вышел в четвертьфинал на финна Эмиля Руусувуори, который не смог выйти на матч второго круга из-за травмы.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    Также стоит отметить, что в этом году Шевченко выиграл лишь пять из 14-ти матчей на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Моллекера в этом матче можно поставить за 2.32, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.61.

    Прогноз: соперник действительно не самый опасный, но есть подозрение, что у Шевченко и здесь будут проблемы. Как-то совсем он не впечатляет в последнее время.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.52
  • Прогноз на матч Андреева — Семенистая
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Грачева — Ламенс
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Френх — Аванесян
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Спартак — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Рахимова — Шмидлова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Соснович — Томова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Тим — Варильяс
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Котов — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ференцварош — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Ковалик
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Италия (до 19 лет) — Норвегия (до 19 лет)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Хюслер — Медьедович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Блинкова — Шарма
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Русенборг — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Моллекер — Шевченко: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шевченко пройти первый круг в Гамбурге?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры