Рудольф Моллекер
Александр Шевченко (Россия)
Моллекер
Рудольф, как и в прошлом сезоне, получил wild card от организаторов турнира в Гамбурге.
В рейтинге этот немец занимает всего лишь 197-е место.
На минувшей неделе Моллекер не прошел даже первый раунд на «челленджере» в Брауншвейге — сразу же проиграл будущему победителю турнира Роберто Карбальесу-Баэне.
Правда, перед этим 23-летний Моллекер выиграл два матча в Карлсруэ. Дальше было поражение от словака Йозефа Ковалика в четвертьфинале.
В прошлом году Рудольф проиграл на старте турнира в Гамбурге своему соотечественнику Максимилиану Мартереру.
Шевченко
Саша по-прежнему находится в топ-60, несмотря на не самые лучшие результаты в последние несколько месяцев.
После февральского турнира в Роттердаме он еще ни разу не выигрывал больше одного матча.
В Женеве Шевченко вышел в четвертьфинал на финна Эмиля Руусувуори, который не смог выйти на матч второго круга из-за травмы.
Также стоит отметить, что в этом году Шевченко выиграл лишь пять из 14-ти матчей на грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Моллекера в этом матче можно поставить за 2.32, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.61.
Прогноз: соперник действительно не самый опасный, но есть подозрение, что у Шевченко и здесь будут проблемы. Как-то совсем он не впечатляет в последнее время.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.