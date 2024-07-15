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    Мартинес возьмет реванш у Арнальди?

    Мартинес — Арнальди. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гамбурге 15 июля 2024 года

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    Маттео Арнальди
    Итальянец Маттео Арнальди сыграет против испанца Педро Мартинеса в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 15 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мартинес — Арнальди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 15 Июля 2024 года

    Педро Мартинес

  • Испания
    •  Педро Мартинес 11:00 Маттео Арнальди (Италия)

    Маттео Арнальди (Италия)

  • Гамбург. Мужчины
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    Мартинес

    Испанский теннисист не прошел ни раунда на трех предыдущих турнирах, но в данном случае это было ожидаемо.

    Трава все-таки не то покрытие, на котором Мартинес способен демонстрировать свой лучший теннис.

    Сначала Педро проиграл на старте турниров в Галле и на Мальорке, а потом уступил Томми Полу в первом круге Уимблдона.

    На грунте в текущем сезоне Мартинес провел 28 матчей, в которых одержал 18 побед.

    Лучшим результатом 49-й ракетки мира на этом покрытии в 2024-м пока остается выход в финал турнира в португальском Эшториле. Перед тем, как проиграть в решающем матче Хуберту Хуркачу, он остановил Даниэля Альтмайера, Роберто Баутисту-Агута, Ришара Гаске и Каспера Рууда.

    Прогнозы на теннис

    В марте Мартинес выиграл грунтовый «челленджер» в испанской Жироне и дошел до полуфинала в Сантьяго.

    Арнальди

    Маттео тоже не очень удачно провел травяную часть сезона, но ему все-таки удалось выиграть один матч.

    На турнире в Лондоне итальянец одержал победу над Юго Эмбером. Но дальше было поражение от Ринки Хиджикаты.

    На Уимблдоне Арнальди проиграл в пятисетовом матче Фрэнсису Тиафо. Американец ушел с 0-2 по сетам.

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    Пожалуй, пока что главным успехом Арнальди в этом сезоне пока остается выход в четвертый круг Ролан Гаррос. В третьем раунде он одержал уверенную победу над Андреем Рублевым.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мартинеса в этом матче можно поставить за 2.84, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.43.

    Прогноз: оба хорошо играют на грунте, поэтому логично предположить, что матч между испанцем и итальянцем получится напряженным. Двух сетов им может оказаться недостаточно.

    В прошлом году Арнальди выиграл у Мартинеса на грунтовом «челленджере» со счетом 7:6, 7:5.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Мартинес — Арнальди: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Прогнозы на теннис. Мартинес возьмет реванш у Арнальди?
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