Итальянец Маттео Арнальди сыграет против испанца Педро Мартинеса в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 15 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мартинес — Арнальди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мартинес

Испанский теннисист не прошел ни раунда на трех предыдущих турнирах, но в данном случае это было ожидаемо.

Трава все-таки не то покрытие, на котором Мартинес способен демонстрировать свой лучший теннис.

Сначала Педро проиграл на старте турниров в Галле и на Мальорке, а потом уступил Томми Полу в первом круге Уимблдона.

На грунте в текущем сезоне Мартинес провел 28 матчей, в которых одержал 18 побед.

Лучшим результатом 49-й ракетки мира на этом покрытии в 2024-м пока остается выход в финал турнира в португальском Эшториле. Перед тем, как проиграть в решающем матче Хуберту Хуркачу, он остановил Даниэля Альтмайера, Роберто Баутисту-Агута, Ришара Гаске и Каспера Рууда.

Прогнозы на теннис

В марте Мартинес выиграл грунтовый «челленджер» в испанской Жироне и дошел до полуфинала в Сантьяго.

Арнальди

Маттео тоже не очень удачно провел травяную часть сезона, но ему все-таки удалось выиграть один матч.

На турнире в Лондоне итальянец одержал победу над Юго Эмбером. Но дальше было поражение от Ринки Хиджикаты.

На Уимблдоне Арнальди проиграл в пятисетовом матче Фрэнсису Тиафо. Американец ушел с 0-2 по сетам.

Пожалуй, пока что главным успехом Арнальди в этом сезоне пока остается выход в четвертый круг Ролан Гаррос. В третьем раунде он одержал уверенную победу над Андреем Рублевым.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мартинеса в этом матче можно поставить за 2.84, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.43.

Прогноз: оба хорошо играют на грунте, поэтому логично предположить, что матч между испанцем и итальянцем получится напряженным. Двух сетов им может оказаться недостаточно.

В прошлом году Арнальди выиграл у Мартинеса на грунтовом «челленджере» со счетом 7:6, 7:5.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.