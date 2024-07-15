Педро Мартинес
Маттео Арнальди (Италия)
Мартинес
Испанский теннисист не прошел ни раунда на трех предыдущих турнирах, но в данном случае это было ожидаемо.
Трава все-таки не то покрытие, на котором Мартинес способен демонстрировать свой лучший теннис.
Сначала Педро проиграл на старте турниров в Галле и на Мальорке, а потом уступил Томми Полу в первом круге Уимблдона.
На грунте в текущем сезоне Мартинес провел 28 матчей, в которых одержал 18 побед.
Лучшим результатом 49-й ракетки мира на этом покрытии в 2024-м пока остается выход в финал турнира в португальском Эшториле. Перед тем, как проиграть в решающем матче Хуберту Хуркачу, он остановил Даниэля Альтмайера, Роберто Баутисту-Агута, Ришара Гаске и Каспера Рууда.
В марте Мартинес выиграл грунтовый «челленджер» в испанской Жироне и дошел до полуфинала в Сантьяго.
Арнальди
Маттео тоже не очень удачно провел травяную часть сезона, но ему все-таки удалось выиграть один матч.
На турнире в Лондоне итальянец одержал победу над Юго Эмбером. Но дальше было поражение от Ринки Хиджикаты.
На Уимблдоне Арнальди проиграл в пятисетовом матче Фрэнсису Тиафо. Американец ушел с 0-2 по сетам.
Пожалуй, пока что главным успехом Арнальди в этом сезоне пока остается выход в четвертый круг Ролан Гаррос. В третьем раунде он одержал уверенную победу над Андреем Рублевым.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мартинеса в этом матче можно поставить за 2.84, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.43.
Прогноз: оба хорошо играют на грунте, поэтому логично предположить, что матч между испанцем и итальянцем получится напряженным. Двух сетов им может оказаться недостаточно.
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В прошлом году Арнальди выиграл у Мартинеса на грунтовом «челленджере» со счетом 7:6, 7:5.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.