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    Ли и Тревизан снова понадобится дополнительный сет?

    Тревизан — Ли. Ставка (к. 1.93) и прогноз на финал турнира в Бостаде 13 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Тревизан — Ли
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    Энн Ли
    Итальянка Мартина Тревизан сыграет против американки Энн Ли в финале турнира WTA 125 в шведском Бостаде. Матч пройдет 13 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тревизан — Ли, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Тревизан

    Мартина впервые в сезоне дошла до финала. До этого ее лучшим результатом был четвертьфинал на турнире в Бари.

    На этой неделе итальянка начала с волевой победы над Астрой Шармой — 5:7, 7:5, 6:3.

    Во втором круге полуфиналистка Ролан Гаррос-2022 выиграла у румынки Мириам Булгару — 6:4, 6:4, а в четвертьфинале — у француженки Диан Парри — 6:2, 7:6.

    В полуфинале Тревизан одержала победу над американкой Луизой Чирико — 6:7, 6:4, 6:4.

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    Также стоит отметить, что до турнира в Бостаде 30-летняя Тревизан выиграла лишь 10 матчей из 30-ти.

    Ли

    Энн тем временем вышла во второй финал за последний месяц.

    В середине июня американская теннисистка взяла титула в испанской Валенсии.

    В отличие от Тревизан, Ли на текущем турнире до сих пор не отдала ни одного сета.

    Ли выиграла у Ребекки Шрамковой, Камиллы Рахимовой, Катаржины Кавы и Нурии Парризас-Диас.

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    В этом году 24-летняя теннисистка выиграла 20 из 27 матчей на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тревизан в этом матче можно поставить за 1.86, победу Ли букмекеры предлагают за 1.91.

    Прогноз: итальянка и американка проведут уже третий матч между собой в этом году. Тревизан обыграла Ли на турнире в Бари, а Энн остановила Мартину в Валенсии. И в первом случае, и во втором им понадобилась дополнительная партия. Скорее всего, двумя сетами теннисистки не ограничатся и в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.93.

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    Тревизан — Ли: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 13.07.2024. Прогнозы на теннис. Ли и Тревизан снова понадобится дополнительный сет?
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