Тревизан
Мартина впервые в сезоне дошла до финала. До этого ее лучшим результатом был четвертьфинал на турнире в Бари.
На этой неделе итальянка начала с волевой победы над Астрой Шармой — 5:7, 7:5, 6:3.
Во втором круге полуфиналистка Ролан Гаррос-2022 выиграла у румынки Мириам Булгару — 6:4, 6:4, а в четвертьфинале — у француженки Диан Парри — 6:2, 7:6.
В полуфинале Тревизан одержала победу над американкой Луизой Чирико — 6:7, 6:4, 6:4.
Также стоит отметить, что до турнира в Бостаде 30-летняя Тревизан выиграла лишь 10 матчей из 30-ти.
Ли
Энн тем временем вышла во второй финал за последний месяц.
В середине июня американская теннисистка взяла титула в испанской Валенсии.
В отличие от Тревизан, Ли на текущем турнире до сих пор не отдала ни одного сета.
Ли выиграла у Ребекки Шрамковой, Камиллы Рахимовой, Катаржины Кавы и Нурии Парризас-Диас.
В этом году 24-летняя теннисистка выиграла 20 из 27 матчей на грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тревизан в этом матче можно поставить за 1.86, победу Ли букмекеры предлагают за 1.91.
Прогноз: итальянка и американка проведут уже третий матч между собой в этом году. Тревизан обыграла Ли на турнире в Бари, а Энн остановила Мартину в Валенсии. И в первом случае, и во втором им понадобилась дополнительная партия. Скорее всего, двумя сетами теннисистки не ограничатся и в предстоящем матче.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.93.