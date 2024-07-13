Итальянка Мартина Тревизан сыграет против американки Энн Ли в финале турнира WTA 125 в шведском Бостаде. Матч пройдет 13 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тревизан — Ли, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Тревизан

Мартина впервые в сезоне дошла до финала. До этого ее лучшим результатом был четвертьфинал на турнире в Бари.

На этой неделе итальянка начала с волевой победы над Астрой Шармой — 5:7, 7:5, 6:3.

Во втором круге полуфиналистка Ролан Гаррос-2022 выиграла у румынки Мириам Булгару — 6:4, 6:4, а в четвертьфинале — у француженки Диан Парри — 6:2, 7:6.

В полуфинале Тревизан одержала победу над американкой Луизой Чирико — 6:7, 6:4, 6:4.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Также стоит отметить, что до турнира в Бостаде 30-летняя Тревизан выиграла лишь 10 матчей из 30-ти.

Ли

Энн тем временем вышла во второй финал за последний месяц.

В середине июня американская теннисистка взяла титула в испанской Валенсии.

В отличие от Тревизан, Ли на текущем турнире до сих пор не отдала ни одного сета.

Ли выиграла у Ребекки Шрамковой, Камиллы Рахимовой, Катаржины Кавы и Нурии Парризас-Диас.

В этом году 24-летняя теннисистка выиграла 20 из 27 матчей на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тревизан в этом матче можно поставить за 1.86, победу Ли букмекеры предлагают за 1.91.

Прогноз: итальянка и американка проведут уже третий матч между собой в этом году. Тревизан обыграла Ли на турнире в Бари, а Энн остановила Мартину в Валенсии. И в первом случае, и во втором им понадобилась дополнительная партия. Скорее всего, двумя сетами теннисистки не ограничатся и в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.93.