Зверев впервые выйдет в четвертьфинал Уимблдона?

Немец Александр Зверев сыграет против американца Тейлора Фрица в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 8 июля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фриц

Тейлор второй раз в карьере выиграл на британском мэйджоре не менее трех матчей. Его лучшим результатом здесь пока остается четвертьфинал в 2022 году.

В субботу американский теннисист одержал победу над Алехандро Табило — 7:6, 6:3, 7:5.

Фриц просто безупречно играл на своей подаче — забрал 95 процентов очков на первом мяче и 71 процент на втором. Или так: чилиец взял на приеме лишь 12 очков.

При этом здесь нельзя сказать, что у Фрица был простой соперник. На неделе перед Уимблдоном Табило взял титул на Мальорке.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В остальных раундах Тейлор выиграл у австралийца Кристофера О`Коннелла и француза Артура Риндеркнеша.

Зверев

Саша тем временем повторил свой лучший результат на Уимблдоне. Да, он пока ни разу не выигрывал здесь больше трех матчей.

На первой неделе немецкий теннисист не отдал соперникам ни одного сета, в том числе Кэмерону Норри.

Зверев выиграл у британского теннисиста со счетом 6:4, 6:4, 7:6.

Во втором сете при 2:2 случился очень неприятный эпизод: пытаясь достать мяч, Зверев поскользнулся и упал на колено. К счастью, обошлось — Саша смог продолжить матч и при этом переиграл Кэма в рамках трех партий.

Так же, как и Фриц, Зверев в предыдущем матче не отдал ни гейма на подаче, а у соперника не было ни одного брейк-пойнта.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 2.51, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: весной Саша обыграл американца на грунте в Риме — 6:4, 6:3. Сейчас подобный счет сложно представить. Скорее всего, будет больше трех сетов и как минимум один тай-брейк. На текущем турнире Зверев и Фриц до сих пор демонстрировали чересчур уверенную игру на подаче.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 43,5 за 1.88.