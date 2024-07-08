На корте будет жарко. Кто вырвет путёвку в 1/4 финала?

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и россиянка Анна Калинская встретятся в четвёртом круге Уимблдона. Матч пройдёт 8 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Калинская, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рыбакина

4-я ракетка планеты показала мастер-класс в третьем круге «мэйджора» в Лондоне. Елена Рыбакина нанесла сокрушительно поражение датчанке Каролин Возняцки, отдав оппонентше лишь один гейм (6:0, 6:1). Это был один из лучших матчей Еленый Рыбакиной в сезоне.

В поединке против Возняцки казашка 9 раз подала на вылета, выиграла 5 брейк-пойнтов и допустила 4 двойные ошибки. Сама встреча продолжалась всего лишь 58 минут.

В этом сезоне турнира «Большого шлема» Елена Рыбакина также выиграла у немки Лауры Зигемунд (6:3, 3:6, 6:3) и у бельгийки Елены Габриэлы Рузе (6:3, 6:1).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В рейтинге женской теннисной ассоциации Елена Рыбакина занимает 4 место.

Калинская

Анна Калинская впервые вышла в четвёртый круг Уимблдона, в последней игре «мэйджора» россиянка выиграла дерби у соотечественницы Людмилы Самсоновой (7:6, 6:2).

За матч Аня отдала Самсоновой лишь одну свою подачу. За время поединка Калинская допустила всего одну двойную ошибку и выиграла три брейк-пойнта.

Отметим ещё один интересный момент, в поединке третьего круга Уимблдона Анна Калинская одержала 28-ю победу в 40 матчах сезона 2024.

Анна Калинская в этом розыгрыше «мэйджора» ещё не отдала своим соперницам ни одного сета. В предыдущих матчах были обыграны Панне Удварди из Венгрии (6:3, 6:2) и Мария Боузкова из Чехии (6:4, 6:1).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Анна Калинская занимает 18 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.26, победу Калинской букмекеры предлагают за 3.90.

Прогноз: На теннисном корте будет жарко, в этом нет никаких сомнений: Елена Рыбакина и Анна Калинская устроят яркое шоу. Казашка, конечно, фаворит поединка, однако Юлия Путинцева (ещё одна представительница Казахстана) доказала, что лидер не всегда побеждает, обыграв первую ракетку планеты Игу Свентек.

Можно рискнуть в пользу Анны Калинской, а именно на плюсовой форе, так как россиянка точно даст бой четвёртой ракетке мира Елене Рыбакиной.

Рекомендуемая ставка: Фора Калинской (+4) с коэффициентом 2.07.