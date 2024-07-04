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    Синякова прервет победную серию Путинцевой?

    Путинцева — Синякова. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч второго круга «Уимблдона», 04 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Путинцева — Синякова
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    Катерина Синякова
    Спортсменка из Казахстана Юлия Путинцева и чешка Катерина Синякова встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 04 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Путинцева — Синякова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 04 Июля 2024 года

    Юлия Путинцева

  • Казахстан
    •  Юлия Путинцева 13:00 Катержина Синякова

    Катержина Синякова

  • Чехия
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    Юлия Путинцева

    Путинцева отлично себя чувствует на данном отрезке времени, поскольку не проигрывает уже шесть матчей подряд и не собирается останавливаться на достигнутом.

    Лето пока что явно удается спортсменке из Казахстана, но исторически она лучше всего играет как раз в эту пору года.

    В первом круге у неё в соперницах была Кербер, и вероятность вылета в первом круге была совсем не минимальная, но Юлия уверенно провела игру и заслуженно забрала победу.

    В матче против Синяковой придется посложнее, но все равно шансы на успех очень даже приличные.

    Катерина Синякова

    У Синяковой последние турниры перед «Уимблдоном» проходили весьма скомкано, поэтому серьезными достижениями она похвастаться не может.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Но, при всем этом, когда начинается травяной сезон, то Катерина буквально расцветает на корте.

    В первом круге у неё была крайне слабая соперница, коей оказалась канадка Стакушич, и чешская спортсменка убедительно с ней расправилась.

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    В матче против Путинцевой шансов на успех не очень много, хотя по котировкам букмекеров именно чешка является фавориткой предстоящей игры.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Путинцевой — 2.12, победа Синяковой — 1.73.

    Прогноз: Встреча равных соперниц, но больше вероятность победы чешки больше

    Ставка: П2 за 1.73

    Альтернативный прогноз: В этой игре будет равный теннис, который затянется надолго

    Альтернативная ставка: ТБ 25 с коэффициентом 2.38

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    Путинцева — Синякова: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 04.07.2024. Прогнозы на теннис. Синякова прервет победную серию Путинцевой?
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