Синякова прервет победную серию Путинцевой?

Юлия Путинцева
Катержина Синякова
Юлия Путинцева
Путинцева отлично себя чувствует на данном отрезке времени, поскольку не проигрывает уже шесть матчей подряд и не собирается останавливаться на достигнутом.
Лето пока что явно удается спортсменке из Казахстана, но исторически она лучше всего играет как раз в эту пору года.
В первом круге у неё в соперницах была Кербер, и вероятность вылета в первом круге была совсем не минимальная, но Юлия уверенно провела игру и заслуженно забрала победу.
В матче против Синяковой придется посложнее, но все равно шансы на успех очень даже приличные.
Катерина Синякова
У Синяковой последние турниры перед «Уимблдоном» проходили весьма скомкано, поэтому серьезными достижениями она похвастаться не может.
Но, при всем этом, когда начинается травяной сезон, то Катерина буквально расцветает на корте.
В первом круге у неё была крайне слабая соперница, коей оказалась канадка Стакушич, и чешская спортсменка убедительно с ней расправилась.
В матче против Путинцевой шансов на успех не очень много, хотя по котировкам букмекеров именно чешка является фавориткой предстоящей игры.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Путинцевой — 2.12, победа Синяковой — 1.73.
Прогноз: Встреча равных соперниц, но больше вероятность победы чешки больше
- 1.70Бултер — Дарт: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.03Свентек — Мартич: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.75Нимайер — Свитолина: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 1.73
Альтернативный прогноз: В этой игре будет равный теннис, который затянется надолго
Альтернативная ставка: ТБ 25 с коэффициентом 2.38