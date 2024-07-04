Синякова прервет победную серию Путинцевой?

Спортсменка из Казахстана Юлия Путинцева и чешка Катерина Синякова встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 04 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Путинцева — Синякова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Юлия Путинцева

Путинцева отлично себя чувствует на данном отрезке времени, поскольку не проигрывает уже шесть матчей подряд и не собирается останавливаться на достигнутом.

Лето пока что явно удается спортсменке из Казахстана, но исторически она лучше всего играет как раз в эту пору года.

В первом круге у неё в соперницах была Кербер, и вероятность вылета в первом круге была совсем не минимальная, но Юлия уверенно провела игру и заслуженно забрала победу.

В матче против Синяковой придется посложнее, но все равно шансы на успех очень даже приличные.

Катерина Синякова

У Синяковой последние турниры перед «Уимблдоном» проходили весьма скомкано, поэтому серьезными достижениями она похвастаться не может.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Но, при всем этом, когда начинается травяной сезон, то Катерина буквально расцветает на корте.

В первом круге у неё была крайне слабая соперница, коей оказалась канадка Стакушич, и чешская спортсменка убедительно с ней расправилась.

В матче против Путинцевой шансов на успех не очень много, хотя по котировкам букмекеров именно чешка является фавориткой предстоящей игры.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Путинцевой — 2.12, победа Синяковой — 1.73.

Прогноз: Встреча равных соперниц, но больше вероятность победы чешки больше

Ставка: П2 за 1.73

Альтернативный прогноз: В этой игре будет равный теннис, который затянется надолго

Альтернативная ставка: ТБ 25 с коэффициентом 2.38