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    Сможет ли Джокович разгромить 277-ю ракетку мира?

    Фирнли — Джокович. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Уимблдон 4 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фирнли — Джокович
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против британца Джейкоба Фирнли во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фирнли — Джокович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 04 Июля 2024 года

    Jacob Fearnley

  • Уимблдон. Мужчины
    •  Jacob Fearnley 13:00 Новак Джокович

    Новак Джокович

  • Сербия
    •

    Фирнли

    Джейкоб — дебютант Уимблдона. В предыдущих сезонах он не участвовал даже в квалификации домашнего мэйджора.

    На этот раз организаторы предоставили ему wild card, и уже сейчас очевидно, что они не прогадали.

    В своем первом в карьере матче на таком важном турнире Фирнли одержал победу над испанцем Алехандро Моро-Каньясом — 7:5, 6:4, 7:6.

    Несмотря на то, что ему достался не самый опасный соперник, 22-летний Фирнли все равно приятно удивил: он так и не отдал сопернику хотя бы гейм на своей подаче.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Если что, Фирнли занимает в рейтинге ATP 277-е место. В прошлом месяце он взял титул на «челленджере» в Ноттингеме. Это был его первый турнир в текущем сезоне.

    Джокович

    Новак тем временем развеял сомнения по поводу своей готовности к турниру.

    Несмотря на то, что в начале прошлого месяца он перенес операцию на мениске, ему удалось восстановиться к одному из своих главных турниров в своей карьере.

    В первом круге Джокович легко выиграл у чеха Вита Копршивы — 6:1, 6:2, 6:2.

    Джокович сделал всё возможное для того, чтобы этот матч завершился как можно скорее.

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    Позже он подтвердил, что очень не хотел пропускать Уимблдон: «Будь это любой другой турнир, я бы не рисковал и так не торопился».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: как и в первом круге, букмекеры снова уверены, что Джокович одержит разгромную победу. На Фирнли можно поставить за 16.00.

    Прогноз: Новаку, конечно, повезло, у него снова есть шанс провести быстрый матч без серьезного сопротивления. Скорее всего, будет разгром.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 29,5 за 1.88.

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    Фирнли — Джокович: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 04.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Джокович разгромить 277-ю ракетку мира?
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