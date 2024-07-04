Сможет ли Джокович разгромить 277-ю ракетку мира?

Серб Новак Джокович сыграет против британца Джейкоба Фирнли во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фирнли — Джокович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фирнли

Джейкоб — дебютант Уимблдона. В предыдущих сезонах он не участвовал даже в квалификации домашнего мэйджора.

На этот раз организаторы предоставили ему wild card, и уже сейчас очевидно, что они не прогадали.

В своем первом в карьере матче на таком важном турнире Фирнли одержал победу над испанцем Алехандро Моро-Каньясом — 7:5, 6:4, 7:6.

Несмотря на то, что ему достался не самый опасный соперник, 22-летний Фирнли все равно приятно удивил: он так и не отдал сопернику хотя бы гейм на своей подаче.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Если что, Фирнли занимает в рейтинге ATP 277-е место. В прошлом месяце он взял титул на «челленджере» в Ноттингеме. Это был его первый турнир в текущем сезоне.

Джокович

Новак тем временем развеял сомнения по поводу своей готовности к турниру.

Несмотря на то, что в начале прошлого месяца он перенес операцию на мениске, ему удалось восстановиться к одному из своих главных турниров в своей карьере.

В первом круге Джокович легко выиграл у чеха Вита Копршивы — 6:1, 6:2, 6:2.

Джокович сделал всё возможное для того, чтобы этот матч завершился как можно скорее.

Позже он подтвердил, что очень не хотел пропускать Уимблдон: «Будь это любой другой турнир, я бы не рисковал и так не торопился».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: как и в первом круге, букмекеры снова уверены, что Джокович одержит разгромную победу. На Фирнли можно поставить за 16.00.

Прогноз: Новаку, конечно, повезло, у него снова есть шанс провести быстрый матч без серьезного сопротивления. Скорее всего, будет разгром.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 29,5 за 1.88.