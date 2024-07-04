Сможет ли Дрейпер выиграть у Норри?

Британцы Джек Дрейпер и Кэмерон Норри встретятся во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Норри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Дрейпер

Разговоры перед Уимблдоном, похоже, слегка выбили Джека из равновесия. После июньских успехов его вдруг начали называть темной лошадкой домашнего мэйджора, но британец в итоге едва не сошел с дистанции уже после первого круга.

На старте турнира Дрейпер с трудом выиграл у шведа Элиаса Имера — 3:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:3.

Возможно, Джек немного переволновался, все-таки матч проходил на Центральном корте, а это всегда повышенная ответственность для местных теннисистов.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В общем, самое главное, что выиграл и вышел в следующий раунд, но с разговорами о том, что Дрейпер готов бороться за титул на травяном «Шлеме», похоже, надо повременить.

Норри

Кэмерон тем временем начал турнир с уверенной победы над Факундо Диасом Акостой — 7:5, 7:5, 6:3.

Пусть это и не разгром, но все равно можно сказать, что британец спокойно переиграл аргентинского теннисиста, для которого это был всего лишь третий в карьере матч на траве.

Правда, перед матчем все равно были опасения на фоне недавних результатов Норри. В июне он не прошел ни раунда в Лондоне и Истбурне, а также выиграл лишь один матч на «челленджере» в Ноттингеме.

Также стоит отметить, что в предыдущих сезонах Норри лишь дважды выигрывал на Уимблдоне больше одного матча. Самым успешным в этом плане получился сезон-2021 — в тот год Кэм дошел до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.35, победу Норри букмекеры предлагают за 3.22.

Прогноз: скорее всего, два лучших на данный момент британских теннисиста устроят очень серьезные разборки. Наши симпатии на стороне Джека, но при этом очевидно, что ему пока не всегда хватает уверенности, поэтому не факт, он сможет подтвердить статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.97.