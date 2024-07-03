ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Юран«Игра с Испанией покажет уровень немцев». Сергей Юран — об успехах Грузии, феномене Беллингема и испанской молодежи Сборная НидерландовДневник Евро-2024. Уверенные Нидерланды, нефартовая Австрия и решающие угловые Алекс ПерейраВозмездия «Самурая» не случилось. Перейра жестко нокаутировал Прохазку в реванше
  • 00:21
    • Определены все пары 1/4 финала Евро-2024
  • 23:55
    • Сборная Турции вышла в четвертьфинал Евро-2024
    Все новости спорта

    Штруфф снова легко выиграет у Чжана?

    Чжан — Штруфф. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Уимблдон 3 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Ян-Леннард Штруфф Прогнозы на Уимблдон Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Чжан — Штруфф
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ян-Леннард Штруфф
    Китаец Чжичжэнь Чжан сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чжан — Штруфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Уимблдон. Мужчины 03 Июля 2024 года

    Чжан Чжичжэнь (Китай)

  • Галле. Мужчины
    •  Чжан Чжичжэнь (Китай) 14:30 Ян-Леннард Штруфф

    Ян-Леннард Штруфф

  • Германия
    •

    Чжан

    Чжичжэнь впервые в карьере прошел раунд на британском мэйджоре.

    В понедельник китайский теннисист одержал уверенную победу над французом Максимом Жанвье — 7:6, 6:3, 6:2.

    Как и ожидалось, Чжан спокойно переиграл 225-ю ракетку мира. В отличие от соперника, представитель Поднебесной не взял на своей подаче лишь один гейм.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В прошлом месяце Чжан не выиграл ни одного матча в Штутгарте и Истборне, но при этом дошел до полуфинала в Галле. На немецком турнире он одержал победу над Даниилом Медведевым в матче второго круга.

    Штруфф

    Ян-Леннард тем временем впервые за три года прошел первый круг на Уимблдоне.

    На этот раз он начал турнир с победы над Фабианом Марожаном — 6:4, 6:7, 6:2, 6:3.

    Первые два сета получились непростыми, Штруфф ошибался на подаче, но после тай-брейка ситуация изменилась в лучшую сторону.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В июне Штруфф выиграл по два матча в Штутгарте и Галле.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить за 3.70, победу Штруффа букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: в прошлом году немец легко выиграл у китайского теннисиста на харде в Майами и на траве в Штутгарте. Но сейчас Чжану вполне по силам удивить Штруффа. Скорее всего, у фаворита будут проблемы в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.44
  • Прогноз на матч Ахмат — Челябинск
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Стивенс — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Рус — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Паолини — Миннен
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Векич — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Андрееску — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бадоса — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Саган Тосу
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Линетт — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Казо — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сонего — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Мюллер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шаповалов — Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Димитров — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чжан — Штруфф: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на теннис. Штруфф снова легко выиграет у Чжана?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры