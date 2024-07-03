Штруфф снова легко выиграет у Чжана?

Китаец Чжичжэнь Чжан сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чжан — Штруфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чжан

Чжичжэнь впервые в карьере прошел раунд на британском мэйджоре.

В понедельник китайский теннисист одержал уверенную победу над французом Максимом Жанвье — 7:6, 6:3, 6:2.

Как и ожидалось, Чжан спокойно переиграл 225-ю ракетку мира. В отличие от соперника, представитель Поднебесной не взял на своей подаче лишь один гейм.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В прошлом месяце Чжан не выиграл ни одного матча в Штутгарте и Истборне, но при этом дошел до полуфинала в Галле. На немецком турнире он одержал победу над Даниилом Медведевым в матче второго круга.

Штруфф

Ян-Леннард тем временем впервые за три года прошел первый круг на Уимблдоне.

На этот раз он начал турнир с победы над Фабианом Марожаном — 6:4, 6:7, 6:2, 6:3.

Первые два сета получились непростыми, Штруфф ошибался на подаче, но после тай-брейка ситуация изменилась в лучшую сторону.

В июне Штруфф выиграл по два матча в Штутгарте и Галле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить за 3.70, победу Штруффа букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: в прошлом году немец легко выиграл у китайского теннисиста на харде в Майами и на траве в Штутгарте. Но сейчас Чжану вполне по силам удивить Штруффа. Скорее всего, у фаворита будут проблемы в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.93.