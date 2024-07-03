Штруфф снова легко выиграет у Чжана?

Чжан Чжичжэнь (Китай)
Ян-Леннард Штруфф
Чжан
Чжичжэнь впервые в карьере прошел раунд на британском мэйджоре.
В понедельник китайский теннисист одержал уверенную победу над французом Максимом Жанвье — 7:6, 6:3, 6:2.
Как и ожидалось, Чжан спокойно переиграл 225-ю ракетку мира. В отличие от соперника, представитель Поднебесной не взял на своей подаче лишь один гейм.
В прошлом месяце Чжан не выиграл ни одного матча в Штутгарте и Истборне, но при этом дошел до полуфинала в Галле. На немецком турнире он одержал победу над Даниилом Медведевым в матче второго круга.
Штруфф
Ян-Леннард тем временем впервые за три года прошел первый круг на Уимблдоне.
На этот раз он начал турнир с победы над Фабианом Марожаном — 6:4, 6:7, 6:2, 6:3.
Первые два сета получились непростыми, Штруфф ошибался на подаче, но после тай-брейка ситуация изменилась в лучшую сторону.
В июне Штруфф выиграл по два матча в Штутгарте и Галле.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить за 3.70, победу Штруффа букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: в прошлом году немец легко выиграл у китайского теннисиста на харде в Майами и на траве в Штутгарте. Но сейчас Чжану вполне по силам удивить Штруффа. Скорее всего, у фаворита будут проблемы в предстоящем матче.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.93.