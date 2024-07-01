Димитров
Григор перед британским мэйджором сыграл только на одном травяном турнире. Результат, по правде, говоря разочаровал.
Болгарский теннисист проиграл американцу Себастьяну Корде во втором круге турнира в Лондоне. В первом матче бывшая третья ракетка мира разгромил француза Адриана Маннарино.
В прошлом году Димитров прошел в Лондоне сложную квалификацию и выиграл два матча в основной сетке, после чего уступил Карлосу Алькарасу.
На Уимблдоне-2023 Димитров максимально уверенно прошел первые три раунда, а в четвертом проиграл Хольгеру Руне.
Лучшим результатом Григора на Уимблдоне, похоже, так и останется выход в полуфинал в 2014 году.
Лайович
Душан тем временем в рамках подготовки к Уимблдону ограничился лишь участием в небольшом выставочном турнире.
Сначала сербский теннисист проиграл греку Стефаносу Циципасу, а потом — россиянину Андрею Рублеву.
Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», на котором Лайович до сих пор ни разу не выигрывал больше одного матча.
Вряд ли в этом году что-то изменится в этом плане. В текущем сезоне Лайович демонстрирует относительно неплохие результаты только на грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что фаворит спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Лайовича можно поставить за 10.50.
Прогноз: мы тоже считаем, что Григор начнет британский мэйджор с уверенной победы. Возможно, здесь дойдет даже до разгрома.
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Рекомендуемая ставка: победа Димитрова с форой по геймам (-7,5) за 1.97.