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    Димитров начнет Уимблдон с разгромной победы?

    Димитров — Лайович. Ставка (к. 1.97) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Лайович
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против серба Душана Лайовича в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Димитров — Лайович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Димитров

    Григор перед британским мэйджором сыграл только на одном травяном турнире. Результат, по правде, говоря разочаровал.

    Болгарский теннисист проиграл американцу Себастьяну Корде во втором круге турнира в Лондоне. В первом матче бывшая третья ракетка мира разгромил француза Адриана Маннарино.

    В прошлом году Димитров прошел в Лондоне сложную квалификацию и выиграл два матча в основной сетке, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На Уимблдоне-2023 Димитров максимально уверенно прошел первые три раунда, а в четвертом проиграл Хольгеру Руне.

    Лучшим результатом Григора на Уимблдоне, похоже, так и останется выход в полуфинал в 2014 году.

    Лайович

    Душан тем временем в рамках подготовки к Уимблдону ограничился лишь участием в небольшом выставочном турнире.

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    • Сначала сербский теннисист проиграл греку Стефаносу Циципасу, а потом — россиянину Андрею Рублеву.

    Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», на котором Лайович до сих пор ни разу не выигрывал больше одного матча.

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    Вряд ли в этом году что-то изменится в этом плане. В текущем сезоне Лайович демонстрирует относительно неплохие результаты только на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что фаворит спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Лайовича можно поставить за 10.50.

    Прогноз: мы тоже считаем, что Григор начнет британский мэйджор с уверенной победы. Возможно, здесь дойдет даже до разгрома.

    Рекомендуемая ставка: победа Димитрова с форой по геймам (-7,5) за 1.97.

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    Димитров — Лайович: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на теннис. Димитров начнет Уимблдон с разгромной победы?
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