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    Кецманович обыграет Баэса на решающем тай-брейке?

    Кецманович — Баэс. Ставка (к. 2.46) и прогноз на турнир в Истборне 26 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кецманович — Баэс
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    Миомир Кецманович
    Серб Миомир Кецманович сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса во втором круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кецманович — Баэс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Мужчины 26 Июня 2024 года

    Миомир Кецманович

  • Сербия
    •  Миомир Кецманович 13:00 Себастьян Баэс

    Себастьян Баэс

  • Аргентина
    •

    Кецманович

    Миомир на старте турнира одержал победу над Чжичжэнем Чжаном — 6:2, 7:6.

    Как и в предыдущих матчах серба на траве, в этом тоже не обошлось без тай-брейка, но на этот раз ему повезло больше, чем сопернику.

    Кецманович не отдал ни гейма не своей подаче, сделал два брейка в первом сете, а во втором уверенно провел тай-брейк.

    Прогнозы на теннис

    Для Кецмановича это первая победа на траве в текущем сезоне. Ранее в этом месяце он не прошел ни раунда в Хертогенбосе и Галле, проиграв Таллону Грикспору и Лоренцо Сонего соответственно.

    Баэс

    Себастьян попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    Если что, Баэс находится в топ-20 — на этой неделе он занимает в рейтинге 18-е место. В этом году он выиграл два грунтовых турнира — в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

    На прошлой неделе Баэс проиграл американцу Томми Полу на турнире ATP 500 в Лондоне — 4:6, 4:6.

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    В прошлом году Баэс дошел до второго раунда в Истборне и не выиграл ни одного матча на Уимблдоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.60, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: скорее всего, у серб не будет больших проблем в предстоящем матче. На этот раз можно обойтись и без тай-брейков. Аргентинец на траве все-таки не так опасен, как на грунте и даже на харде.

    Рекомендуемая ставка: победа Кецмановича в двух сетах за 2.46.

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    Кецманович — Баэс: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 26.06.2024. Прогнозы на теннис. Кецманович обыграет Баэса на решающем тай-брейке?
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