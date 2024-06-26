Серб Миомир Кецманович сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса во втором круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кецманович — Баэс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кецманович

Миомир на старте турнира одержал победу над Чжичжэнем Чжаном — 6:2, 7:6.

Как и в предыдущих матчах серба на траве, в этом тоже не обошлось без тай-брейка, но на этот раз ему повезло больше, чем сопернику.

Кецманович не отдал ни гейма не своей подаче, сделал два брейка в первом сете, а во втором уверенно провел тай-брейк.

Прогнозы на теннис

Для Кецмановича это первая победа на траве в текущем сезоне. Ранее в этом месяце он не прошел ни раунда в Хертогенбосе и Галле, проиграв Таллону Грикспору и Лоренцо Сонего соответственно.

Баэс

Себастьян попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Если что, Баэс находится в топ-20 — на этой неделе он занимает в рейтинге 18-е место. В этом году он выиграл два грунтовых турнира — в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

На прошлой неделе Баэс проиграл американцу Томми Полу на турнире ATP 500 в Лондоне — 4:6, 4:6.

В прошлом году Баэс дошел до второго раунда в Истборне и не выиграл ни одного матча на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.60, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.34.

Прогноз: скорее всего, у серб не будет больших проблем в предстоящем матче. На этот раз можно обойтись и без тай-брейков. Аргентинец на траве все-таки не так опасен, как на грунте и даже на харде.

Рекомендуемая ставка: победа Кецмановича в двух сетах за 2.46.