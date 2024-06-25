Британец Пол Джабб сыграет против немца Максимилиана Мартерера в первом круге турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 25 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джабб — Мартерер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Джабб

Пол впервые в этом году сыграет на уровне основной сетки турнира ATP.

В первом матче отбора британец разгромил Хоана Надаля — 6:1, 6:2. Если что, это двоюродный брат Рафаэля Надаля, который занимает в рейтинге 1915-е место.

В финале квалификации Джабб одержал победу над бразильцем Тиаго Монтейро — 6:3, 6:4.

Перед этим 24-летний Джабб уступил американцу Маккензи Макдональду (2:6, 1:6) на старте квалификации в Лондоне.

Прогнозы на теннис

В начале месяца Пол дошел до второго раунда на «челленджерах» в Сербитоне и Ноттингеме.

Мартерер

Максимилиану тоже пришлось играть в квалификации на Мальорке.

В первом раунде немец выиграл у австралийца Люка Сэвилла, а в решающем — у Абедаллы Шелбая.

Для Мартерера это был всего лишь третий матч на траве в этом году. В начале июня он уступил французу Маттео Мартино в квалификации турнира в Штутгарте.

В прошлом году Мартерер здорово выступил на Уимблдоне. Сначала он прошел отбор из трех матчей, а потом добрался до третьего раунда уже на уровне основной сетки.

В 2022-м Мартерер тоже пробился в основу британского мэйджора через квалификацию.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джабба в этом матче можно поставить за 1.93, победу Мартерера букмекеры предлагают за 1.88.

Прогноз: британец хоть и находится в конце третьей сотне рейтинге, его все-таки не стоит недооценивать. В начале месяца в этом лично убедился американец Алекс Микельсен, проигравший Полу в Сербитогне.

В общем, Джабб и Мартерер, скорее всего, устроят серьезные разборки за место во втором круге.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.