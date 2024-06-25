Paul Jubb
Максимильян Мартерер
Джабб
Пол впервые в этом году сыграет на уровне основной сетки турнира ATP.
В первом матче отбора британец разгромил Хоана Надаля — 6:1, 6:2. Если что, это двоюродный брат Рафаэля Надаля, который занимает в рейтинге 1915-е место.
В финале квалификации Джабб одержал победу над бразильцем Тиаго Монтейро — 6:3, 6:4.
Перед этим 24-летний Джабб уступил американцу Маккензи Макдональду (2:6, 1:6) на старте квалификации в Лондоне.
В начале месяца Пол дошел до второго раунда на «челленджерах» в Сербитоне и Ноттингеме.
Мартерер
Максимилиану тоже пришлось играть в квалификации на Мальорке.
В первом раунде немец выиграл у австралийца Люка Сэвилла, а в решающем — у Абедаллы Шелбая.
Для Мартерера это был всего лишь третий матч на траве в этом году. В начале июня он уступил французу Маттео Мартино в квалификации турнира в Штутгарте.
В прошлом году Мартерер здорово выступил на Уимблдоне. Сначала он прошел отбор из трех матчей, а потом добрался до третьего раунда уже на уровне основной сетки.
В 2022-м Мартерер тоже пробился в основу британского мэйджора через квалификацию.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Джабба в этом матче можно поставить за 1.93, победу Мартерера букмекеры предлагают за 1.88.
Прогноз: британец хоть и находится в конце третьей сотне рейтинге, его все-таки не стоит недооценивать. В начале месяца в этом лично убедился американец Алекс Микельсен, проигравший Полу в Сербитогне.
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В общем, Джабб и Мартерер, скорее всего, устроят серьезные разборки за место во втором круге.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.