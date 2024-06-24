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    Самсонова разгромит испанскую соперницу?

    Сара Соррибес-Тормо — Самсонова. Ставка (к. 2.09) и прогноз на матч в Бад Хомбург 24 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сара Соррибес-Тормо — Самсонова
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова и испанка Сара Соррибес-Тормо встретятся в первом круге турнира в Бад Хомбург. Матч пройдёт 24 июня, начало — в 12:00 мск. Сара Соррибес-Тормо — Самсонова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Соррибес-Тормо

    Испанскую теннисистку Сару Соррибес-Тормо преследует чёрная полоса игр, спортсменка проиграла в четырёх матчах подряд.

    Сезон на траве Соррибес-Тормо начала с поражения на кортах Бирмингема. В первом раунде спортсменка из Испании проиграла канадке Лейле Фернандес (1:6, 1:6).

    В Рабате и Макараске Сара уступила египтянке Маяр Шериф (3:6, 3:6) и румынке Мириам Бьянка Булгару (6:7, 2:6).

    Прогнозы на теннис

    На «мэйджоре» в Париже Сара Соррибес-Тормо не смогла пройти Бьянку Андрееску в рамках первого круга (5:7, 1:6).

    В рейтинге WTA испанская теннисистка занимает 57 место.

    Самсонова

    Людмила Самсонова выиграла пятый титул в карьере, после того как обыграла Бьянку Андрееску в финале турнира в Хертогенбосе (4:6, 6:3, 7:5).

    На травяном покрытии в Хертонгебосе Самсонова также нанесла поражения соотечественнице Екатерине Александровой (6:3, 6:7, 6:1), швейцарке Селин Наф (7:5, 6:2) и бельгийкам Грет Миннен (6:4, 7:5) и Алисон ван Эйтванк (6:1, 6:3).

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    • На последнем турнире в Берлине Самсонова не смогла преодолеть первый раунд, уступив в стартовом круге Веронике Кудерметовой (6:3, 4:6, 4:6).

    Людмила Самсонова занимает 15 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.24, победу Соррибес-Тормо букмекеры предлагают за 4.14.

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    Прогноз: Три года назад соперницы встречались дважды, тогда в матчах Монреаля и Мельбурна победительницей вышла испанская теннисистка со счётом 2:0 и 2:1. Однако сейчас Самсонова может взять реванш у Соррибес-Тормо. Российская теннисистка за три года набралась опыта и занимает высокое 15 место в рейтинге WTA.

    Рекомендуемая ставка: Победа Самсоновой с форой (-5.5) с коэффициентом 2.09.

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    Сара Соррибес-Тормо — Самсонова. Россиянка Людмила Самсонова и испанка Сара Соррибес-Тормо встретятся в первом круге турнира в Бад Хомбург. Матч пройдёт 24 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Сара Соррибес-Тормо — Самсонова с коэффициентом 2.09.
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