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    Кудерметова сможет выиграть в первом круге?

    Парри — Кудерметова. Ставка (к. 1.94) и прогноз на матч в Бад Хомбург 24 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Парри — Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова и француженка Диан Парри встретятся в первом круге турнира в Бад Хомбург. Матч пройдёт 24 июня, начало — в 12:00 мск. Парри — Кудерметова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Парри

    Французская теннисистка Диан Парри поднялась на 11 строчек вверх, теперь спортсменка занимает 53 место в рейтинге WTA.

    Турнир в немецком Бад Хомбург начался для Парри с квалификации. В решающем матче спортсменка одолела хозяйку корта Юле Нимайер (6:3, 3:6, 6:4).

    Сезон на траве Диан Парри начала с турнира в Ноттингеме, где добралась до полуфинала. На стадии 1/2 француженка уступила чешке Каролине Плишковой (7:6, 1:6, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    На Открытом чемпионате Франции Диан Парри выиграла у соотечественницы Фионы Ферро (3:6, 6:3, 6:3), но проиграла Элине Свитолиной из Украины (4:6, 6:7).

    Кудерметова

    Вероника Кудерметова в матче за выход в четвертьфинал турнира WTA-500 в Берлине уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (4:6, 5:7).

    В этой встрече Кудерметова один раз подала навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустили три двойные ошибки.

    Сам турнир для Кудерметовой сложился относительно хорошо, российская теннисистка на турнире выиграла три матча: были обыграны россиянка Людмила Самсонова (3:6, 6:4, 6:4), американка Кайла Дэй (6:1, 6:1) и Аника Стабел (6:0, 6:2).

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    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.49, победу Парри букмекеры предлагают за 2.64.

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    Прогноз: По статистике Вероника Кудерметова в последних турнирах проходит дальше одного раунда. Есть вероятность, что турнир в немецком Бад Хомбурге не станет исключением. Ставим на победу российской теннисистки.

    Рекомендуемая ставка: Победа Кудерметовой с форой (-3.5) с коэффициентом 1.94.

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    Парри — Кудерметова. Россиянка Вероника Кудерметова и француженка Диан Парри встретятся в первом круге турнира в Бад Хомбург. Матч пройдёт 24 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Парри — Кудерметова с коэффициентом 1.94.
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