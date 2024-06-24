Парри
Французская теннисистка Диан Парри поднялась на 11 строчек вверх, теперь спортсменка занимает 53 место в рейтинге WTA.
Турнир в немецком Бад Хомбург начался для Парри с квалификации. В решающем матче спортсменка одолела хозяйку корта Юле Нимайер (6:3, 3:6, 6:4).
Сезон на траве Диан Парри начала с турнира в Ноттингеме, где добралась до полуфинала. На стадии 1/2 француженка уступила чешке Каролине Плишковой (7:6, 1:6, 4:6).
На Открытом чемпионате Франции Диан Парри выиграла у соотечественницы Фионы Ферро (3:6, 6:3, 6:3), но проиграла Элине Свитолиной из Украины (4:6, 6:7).
Кудерметова
Вероника Кудерметова в матче за выход в четвертьфинал турнира WTA-500 в Берлине уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (4:6, 5:7).
В этой встрече Кудерметова один раз подала навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустили три двойные ошибки.
Сам турнир для Кудерметовой сложился относительно хорошо, российская теннисистка на турнире выиграла три матча: были обыграны россиянка Людмила Самсонова (3:6, 6:4, 6:4), американка Кайла Дэй (6:1, 6:1) и Аника Стабел (6:0, 6:2).
Вероника Кудерметова занимает 35 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.49, победу Парри букмекеры предлагают за 2.64.
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Прогноз: По статистике Вероника Кудерметова в последних турнирах проходит дальше одного раунда. Есть вероятность, что турнир в немецком Бад Хомбурге не станет исключением. Ставим на победу российской теннисистки.
Рекомендуемая ставка: Победа Кудерметовой с форой (-3.5) с коэффициентом 1.94.