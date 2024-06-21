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    Дрейпер продлит победную серию?

    Дрейпер — Пол. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Лондоне 21 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дрейпер — Пол
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против американца Томми Пола в четвертьфинале турнира в Лондоне. Матч пройдет 21 июня, начало — в 17:00 мск. Дрейпер — Пол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 21 Июня 2024 года

    Джек Дрейпер

  • Великобритания
    •  Джек Дрейпер 17:00 Томми Пол

    Томми Пол

  • США
    •

    Дрейпер

    Для многих, кто не очень внимательно следил за недавними выступлениями Джека, события этой недели наверняка стали большим сюрпризом.

    В четверг британец выиграл у Карлоса Алькараса. Более того, ему хватило двух сетов для победы над второй ракеткой мира — 7:6, 6:3.

    Дрейпер идеально сыграл на своей подаче — у испанца был лишь один брейк-пойнт, который он не реализовал.

    Джек прервал 13-матчевую победную серию Алькараса на траве. В прошлом году Карлитос выиграл и турнир в Лондоне, и Уимблдон.

    Прогнозы на теннис

    С учетом недавнего турнира в Штутгарте, на котором Дрейпер взял первый титул ATP, его победная серия составляет уже семь матчей.

    Пол

    Томми тем временем тоже пока не проиграл ни сета на этой неделе.

    В первом круге американский теннисист одержал победу над аргентинцнм Себастьяном Баэсом — 6:4, 6:4.

    В следующем матче Пол спокойно переиграл чилийца Алехандро Табило — 6:3, 6:4.

    Наверное, здесь можно говорить о везении, все-таки латиноамериканцы не так опасны на траве, как на остальных покрытиях. В этом плане Полу действительно повезло с соперниками в начале турнира.

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    На прошлой неделе Пол проиграл своему соотечественнику Себастьяну Корде во втором круге турнира в Хертогенбосе — 4:6, 2:6.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.45, победу Пола букмекеры предлагают за 2.76.

    Прогноз: Джек выиграл три из четырех матчей против Томми. В этом году британец остановил американца в Аделаиде и Акапулько, причем в обоих случаях одержав разгромные победы. Правда, была еще одна встреча в 2024-м — на Australian Open, и здесь выиграл Пол.

    Но в предстоящем матче у Томми, скорее всего, снова будут проблемы. Джек вторую неделю подряд играет на очень высоком уровне.

    Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера + тотал геймов больше 20,5 за 2.03.

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    Дрейпер — Пол. Британец Джек Дрейпер сыграет против американца Томми Пола в четвертьфинале турнира в Лондоне. Матч пройдет 21 июня, начало — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Пол с коэффициентом 2.03.
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