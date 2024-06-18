Гречанка Мария Саккари и белоруска Виктория Азаренко встретятся в первом круге турнира в Берлине. Матч пройдет 18 июня, начало — в 15:00 мск. Саккари — Азаренко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Мария Саккари

Можно продолжать говорить, что Саккари заслуженно находится в десятке сильнейших, но постоянные провалы на турнирах Больших Шлемов на самых ранних стадиях начинают постепенно утомлять.

На последнем старте во Франции гречанка проиграла российской француженке Грачевой. Путь и в трех сетах, но такие результаты для топового игрока на самом рейтинговом турнире неприемлемы.

На траве греческая теннисистка играет примерно также, как на всех остальных соревнованиях, но, если брать во внимание, что это не самый статусный старт. То здесь шансов выступить удачно у неё куда больше, чем провалиться.

При всем этом в первом круге уже играть против неудобной и мощной Азаренко, которая даже в свои годы никому спуску не дает.

Виктория Азаренко

За несколько последних сезонов Азаренко всех приучила к тому, что её можно и нужно ждать в решающих стадиях самых престижных турниров.

Прогнозы на теннис

Несколько месяцев назад она довольно успешно пошумела в Риме, добравшись на том соревновании до четвертьфинала.

На всех соревнованиях белоруска играет на максимуме возможностей, а благодаря характеру способна вытаскивать практически безнадежные матчи.

С гречанкой Вика будет бороться за победу, но для этого нужно, чтобы Мария чувствовала себя н ев своей тарелке.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Саккари — 1.97, победа Азаренко — 1.84.

Прогноз: Азаренко имеет неплохие шансы на проход дальше

Ставка: П2 за 1.84

Альтернативный прогноз: В этом матче можно закладываться на три сета

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.32