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    Синнер продлит серию побед над Грикспором?

    Синнер — Грикспор. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Галле 18 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Грикспор
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 14:30 мск. Синнер — Грикспор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Галле. Мужчины 18 Июня 2024 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 14:30 Таллон Грикспор

    Таллон Грикспор

  • Нидерланды
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    Синнер

    Янник проведет первый матч после Открытого чемпионата Франции, по итогам которого он стал лидером рейтирга.

    На «Ролан Гаррос» итальянец дошел до полуфинала, в котором проиграл будущему чемпиону Карлосу Алькарасу. Но предыдущие раунды Синнер прошел почти без напряга, отдав лишь один сет.

    В прошлом году Синнер не очень удачно провел травяной турнир в Хертогенбосе и дошел до четвертьфинала в Галле, но зато на Уимблдоне будущая первая ракетка мира остановился в шаге от финала.

    Прогнозы на теннис

    Не факт, что на этой неделе Янник пройдет всю дистанцию, но на Уимблдоне он на этот раз будет одним из двух главных фаворитов.

    Грикспор

    Таллон на прошлой неделе все-таки не смог защитить прошлогодний титул на домашнем турнире в Хертогенбосе.

    На этот раз он не смог пройти 1/2 финала, проиграв американцу Себастьяну Корде (2:6, 4:6).

    Но в целом это выступление сложно назвать неудачным. В остальных матчах Грикспор выиграл у Миомира Кецмановича, Маккензи Макдональда и Александра Вукича. Правда, серба и австралийца он дожал только на решающем тай-брейке.

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    Как и в предыдущих сезонах, Грикспор подтверждает статус игрока, которому максимально комфортно на траве.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.11, победу Грикспора букмекеры предлагают за 6.70.

    Прогноз: Янник выиграл все четыре предыдущих матча против Таллона. В этом году он остановил бельгийца в Роттердаме и Майами. Во втором случае Грикспор был максимально близок к успеху, но в итоге позволил Синнеру совершить камбэк.

    Скорее всего, итальянец снова выиграет, но в первом в этом году матче на траве ему тоже будет нелегко.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.05.

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    Синнер — Грикспор. Итальянец Янник Синнер сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 14:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Синнер — Грикспор с коэффициентом 2.05.
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