Российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет против американки Эмины Бектас во втором круге рейтингового турнира в Нидерландах. Матч пройдёт 13 июня, начало — в 12:00 мск. Бектас — Александрова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Бектас

Эмина Бектас улучшила положение в рейтинге женской теннисной ассоциации. Американка с 98 места поднялась на 96.

На прошедшем турнире «Ролан Гаррос» Бектас оступилась ещё в первом круге, проиграв будущей полуфиналистке Открытого чемпионата Франции Мирре Андреевой (2:6, 3:6).

Прогнозы на теннис

Так было на грунте, а вот на травяном покрытии у Эмины Бектас пока всё успешно. В первом круге рейтингового турнира в Хертогенбосе теннисистка из США нанесла поражение россиянке Анне Блинковой (6:4, 6:0).

Матч между соперницами продилалась всего один час и 15 минут игрового времени.

Александрова

Екатерина Александрова тоже не смогла себя проявить на Открытом чемпионате Франции. На «Ролан Гаррос» россиянка дальше первого круга не пробилась, уступив на самой ранней стадии турнира Виктории Томова (3:6, 6:7).

Турнир в Нидерландах Александрова начала с победы, в стартовом матче россиянке сразилась с австрилийкой Ариной Родионовой. Тенниситке из России хватило одного часа и 18 минут, чтобы добиться успеха (6:3, 6:4).

В рейтинге WTA Екатерина Александрова занимает 16 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.29, победу. За успех Бектас букмекеры предлагают за 3.66.

Прогноз: Это тот случай, когда соперницы разных весовых категорий. Можно рискнуть и сыграть на победе теннисистки из России.

Рекомендуемая ставка: Победа Александровой (-4.5) с коэффициентом 2.09.